단양군보건의료원 "금연하면 단양사랑상품권 드려요"

금연클리닉 통해 주민 건강 증진…체계적 프로그램 운영

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군 보건의료원이 지역 주민의 건강 증진을 위해 금연클리닉을 운영하며 다양한 혜택을 제공하고 있다.

6일 보건의료원에 따르면 금연을 결심한 주민 누구나 금연클리닉에 등록해 전문 상담과 맞춤형 금연 지원 서비스를 무료로 받을 수 있다.

단양군보건의료원.[사진=단양군] 2026.04.06 choys2299@newspim.com

클리닉에서는 니코틴 의존도 평가를 비롯해 개인별 금연 계획 수립, 행동요법 상담, 금연 보조제 제공 등 체계적인 프로그램을 운영한다.

일정 기간 금연에 성공할 경우 소정의 기념품이 지급되며, 6개월 금연 성공자에게는 단양사랑상품권이 제공된다.

보건의료원 관계자는 "흡연은 각종 만성질환과 암의 주요 원인으로, 금연은 가장 효과적인 건강 투자"라며 "금연을 결심했지만 혼자 실천하기 어려운 분들은 금연클리닉의 도움을 받아 꼭 성공하시길 바란다"고 말했다.

금연클리닉은 연중 상시 운영되며, 단양군보건의료원을 방문해 누구나 참여할 수 있다.

자세한 사항은 단양군보건의료원 금연클리닉으로 문의하면 안내받을 수 있다.

choys2299@newspim.com