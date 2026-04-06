동원F&B, 친환경 액상 용기 개발..."연간 플라스틱 14톤 절감 효과"

참치액·식용유 용기에 우선 적용…탄소 40톤 감축 효과

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 동원F&B가 플라스틱 사용량을 줄인 액상 제품용 친환경 용기를 개발했다.

동원F&B는 참치액과 식용유 등에 적용할 수 있는 신규 액상 용기를 개발했다고 6일 밝혔다. 회사는 해당 용기를 우선 일부 제품에 적용한 뒤 향후 다른 카테고리로 확대할 계획이다.

동원F&B가 플라스틱 사용량을 줄여 만든 친환경 포장용기 [사진=동원F&B 제공] nrd@newspim.com

이번 용기 개발은 50여년 간 유지돼 온 식용유 용기 구조를 개선하기 위한 시도에서 출발했다. 동원F&B 중앙연구소인 동원식품과학연구원 포장개발파트는 병 입구 안쪽이 움푹 패이는 '싱크(sink)' 현상으로 인해 발생하는 누유 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다.

연구진은 용기 생산 전문기업 남양매직과 2여년 간 공동 연구개발을 진행해 12각 돌출 구조와 다이아몬드 형태의 서포트링을 적용한 신규 디자인을 완성했다. 불연속적인 고리 형태의 프리폼(PET 반제품)을 접목해 구조적 안정성을 높였다.

새 용기는 누유 방지 기능과 함께 위·변조 방지 효과도 갖췄다. 기존보다 플라스틱 사용량을 줄이면서도 용기의 강도를 유지한 것이 특징이다.

동원F&B는 이번 기술 적용을 통해 연간 플라스틱 사용량 약 14톤(t)과 이산화탄소 배출량 약 40톤을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 이는 축구장 3.5개 규모의 숲을 조성하는 효과와 맞먹는 수준이다.

이 같은 성과를 인정받아 동원F&B는 최근 '대한민국 패키징대전'에서 본상인 한국포장기술사회장상을 수상했다.

동원F&B 관계자는 "2020년부터 추진 중인 '레스 플라스틱' 전략의 일환으로 친환경 포장 개발을 지속하고 있다"며 "앞으로도 주력 제품 용기의 연구개발을 통해 탄소 배출 저감에 기여할 것"이라고 말했다.

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