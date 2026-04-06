'보검 매직컬', 시즌2 제작 확정…"올 하반기 방송 예정"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 올겨울 호평 속에 종영한 '보검 매직컬'이 시즌2 제작을 확정 지었다.

6일 tvN 측은 "7주 연속 2049 타깃 시청률 전채널 동시간대 1위를 기록했던 '보검 매직컬'이 올 하반기 시즌2로 돌아온다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = tvN '보검 매직컬'이 시즌2 제작을 확정지었다. [사진=tvN] 2026.04.06 alice09@newspim.com

'보검 매직컬'은 박보검, 이상이, 곽동연이 무주의 작은 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 담았다.

이용사 국가 자격증을 보유한 박보검이 헤어 담당, '보검 매직컬'을 위해 네일 자격증을 취득한 이상이, 야무진 살림 실력을 자랑하는 곽동연이 요리 담당뿐만 아니라 전반적인 샵의 보조 업무를 맡아 유쾌한 케미로 즐거움을 선사했다.

'보검 매직컬'은 7주 연속 2049 타깃 시청률 전채널 동시간대 1위, 펀덱스 화제성 TV 비드라마 부문과 비드라마 출연진 부문 9주 연속 TOP10 랭크, 동영상 조회수 총 2억 6000만 뷰(4월2일 기준)를 돌파했다.

또한 동남아, 중동, 미주, 유럽, 오세아니아 등 약 200개 국가 및 지역에서 글로벌 팬들과 만나고 있는 '보검 매직컬'은 전 세계 콘텐츠 리뷰를 확인할 수 있는 IMDB에서 평점 9.5를 기록, 국경을 넘어 착한 도파민을 선사하며 올해 방송된 신규 예능 중 괄목할 만한 인기를 입증했다.

이러한 시청자 성원에 힘입어 '보검 매직컬' 새 시즌은 올해 하반기에 방영될 예정이다.

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