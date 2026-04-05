박완수 경남지사 "부활의 기쁨 도민의 삶 곳곳에 스며들기 바란다"

'부활의 예수, 희망찬 진주' 연합예배 참석

부활절 예배 통한 공동체 회복 의지 표명



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 5일 진주시 남강 야외무대에서 열린 '부활의 예수, 희망찬 진주' 부활절 연합예배에 참석해 도민과 함께 희망과 화합의 뜻을 나눴다.

박완수 경남지사가 5일 오후 진주시 남강 야외무대에서 열린 '부활의 예수, 희망찬 진주, 부활절 연합예배'에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.05

예배는 진주시기독교총연합회가 주관한 이날 예배에서는 박완수 경남도지사, 박대출 국회의원, 조규일 진주시장, 유계현 도의회 부의장 등 주요 인사와 진주 지역 220여 개 교회 성도 및 시민 3000여 명이 함께했다.

지역 교회들은 교파를 초월해 한자리에 모여 부활의 의미를 되새기고 지역 공동체의 희망과 상생을 다짐했다.

박완수 지사는 축사에서 "부활절은 생명의 승리이자 절망을 넘어 희망과 구원의 메시지를 전하는 절기"라며 "예수 그리스도의 부활의 기쁨이 도민의 삶 곳곳에 스며들기를 바란다"고 말했다.

이어 "자유와 민주주의가 위기를 맞을 때마다 기독교의 헌신이 사회의 버팀목이 됐다"며 "공동체를 위해 헌신해 온 교계와 성도들께 감사드린다"고 덧붙였다.

진주시기독교총연합회는 2011년 설립된 지역 연합기구로, 220여 개 교회가 참여하고 있다. 부활절 연합예배와 봉사활동 등으로 교회 간 연합과 지역사회 나눔을 이어가고 있다.

경남도는 이번 부활절 예배를 계기로 도민 간 소통을 강화하고, 신뢰와 공동체 회복의 가치를 도정 전반에 반영해 나갈 계획이다.

news2349@newspim.com