윤희근 전 경찰청장, 충북지사 경선 복귀 선언

"도민 뜻 외면 못해… 결과로 증명하겠다"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북지사 공천을 둘러싼 혼선 속에서 한때 후보직을 내려놨던 윤희근 전 경찰청장이 5일 경선 재참여를 선언했다.

윤 전 청장은 이날 페이스북에 글을 올려 "도민 여러분의 걱정, 질책, 그리고 기다림을 가슴에 새기고 다시 시작선 앞에 섰다"며 "끝까지 책임지라는 도민 여러분의 뜻을 외면할 수 없었다"고 밝혔다.

윤희근 국민의힘 충북지사 예비후보. [사진=윤희근 페이스북 캡쳐]2026.04.05 baek3413@newspim.com

그는 "이제는 말이 아니라 결과로, 과정이 아니라 변화로 증명하겠다"며 "다시 시작하는 충북의 길 맨 앞에서 끝까지 책임지겠다"고 덧붙였다.

윤 전 청장은 지난달 국민의힘 경선 과정에서 현역 컷오프(공천 배제) 논란과 후보 내정설 등을 문제 삼으며 후보직을 내려놓았다.

국민의힘 공천관리위원회가 충북지사 경선을 원점으로 되돌린다고 발표하자 그는 경선 복귀를 선언했다.

국민의힘은 '한국시리즈 방식'으로 충북지사 후보를 선출할 예정이다.

예비후보인 윤 전 청장과 윤갑근 전 대구고검장, 조길형 전 충주시장이 예비경선을 치른 뒤, 승자가 김영환 현 지사와 본경선을 치르게 된다.

다만 조 전 시장은 경선 불참 방침을 고수하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 더불어민주당은 전날 결선 경선을 통해 신용한 지방시대위원회 부위원장을 충북지사 후보로 확정했다.

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