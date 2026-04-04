경기도교육청, 맞춤형 예술 영재 교육 '마스터 클래스' 본격 가동

경기학교예술창작소 '마스터 클래스 80, 60-hour' 개강식 성료

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 전문 예술가와 학생을 잇는 맞춤형 예술 영재 교육 프로그램인 '마스터 클래스'를 본격 가동하며 미래 예술 인재 양성에 박차를 가한다.

'마스터 클래스'를 본격 가동하며 미래 예술 인재 양성에 박차를 가한다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청은 4일 경기학교예술창작소에서 도내 중·고등학생 105명과 학부모, 전문가 등 170여 명이 참석한 가운데 '2026 예술영재 마스터 클래스 80, 60-hour' 개강식을 개최했다.

'마스터 클래스'는 전문 예술가와의 협업을 통해 학생의 숨겨진 예술적 잠재력을 발굴하고 진로 성장을 지원하는 경기형 예술영재 교육과정이다.

보다 완성도 높은 작품을 제작할 수 있는 환경을 구축했다. [사진= 경기도교육청]

특히 올해는 기존 60시간 과정에 더해 '80시간 심화형 교육과정'을 새롭게 도입했다. 이를 통해 학생들이 스스로 프로젝트를 기획하고 창작과 발표에 이르는 전 과정을 경험하며, 보다 완성도 높은 작품을 제작할 수 있는 환경을 구축했다.

이번 과정에는 경기도 17개 지역에서 선발된 105명의 중·고등학생이 참여하며, 4월부터 9월까지 총 20회차에 걸쳐 예술 전문가와 함께 깊이 있는 창작 활동을 이어갈 예정이다.

임태희 교육감은 "예술은 미래를 여는 핵심 역량이며 여러분이 그 변화를 이끌 주역"이라고 말했다. [사진= 경기도교육청]

이날 개강식에 참석한 임태희 교육감은 학생들의 새로운 시작을 격려하며 교육 패러다임의 변화를 강조했다. 임 교육감은 인사말을 통해 "이제는 지식 중심의 교육을 넘어 감성과 창의성을 함께 키우는 교육으로 대전환해야 한다"며 "예술은 미래를 여는 핵심 역량이며 여러분이 그 변화를 이끌 주역"이라고 말했다.

이어 "미래는 정해진 길이 아니라 스스로 만들어가는 것"이라며 "자신이 좋아하는 일에 끝까지 몰입하는 사람이 결국 세상을 바꾼다"는 응원의 메시지를 전했다.

이번 프로그램을 이수한 학생들은 오는 9월 예정된 창작발표회 참여 기회를 얻게 되며, 활동 내용은 학교생활기록부 '진로활동' 란에 기재되어 진로 진학에도 실질적인 도움을 받게 된다.

학교생활기록부 '진로활동' 란에 기재되어 진로 진학에도 실질적인 도움을 받게 된다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 앞으로도 경기학교예술창작소를 거점으로 학교 안팎을 연결하는 창작 중심 예술 교육을 확대하고, 학생 맞춤형 전문 예술 교육을 통해 미래 예술인 양성을 지속적으로 추진할 방침이다.

beignn@newspim.com