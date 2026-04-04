안성시, 경제총조사 통계조사요원 80명 모집

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 국가데이터처가 주관하는 2025년 기준 경제총조사 추진을 위해 통계조사요원 80명을 오는 7일부터 27일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

경제총조사는 국가 전체 산업의 고용과 생산 구조를 파악해 주요 경제 정책의 기초자료로 활용되는 5년 주기 대규모 국책 통계조사로, 끝자리 연도 1, 6년에 실시된다.

2025년 기준 경제총조사 통계조사요원 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

응시 자격은 만 18세 이상으로 조사 기간 동안 성실히 업무를 수행할 수 있는 자로. 경제통계통합조사 등 통계 조사 유경험자를 우대하나 무경험자도 지원 가능하다.

접수 방법은 안성시청 정보통신과 방문 제출 또는 담당자 이메일 접수다.

조사 일정은 인터넷 조사가 6월 1일부터 6월 30일까지, 본조사(면접)가 6월 12일부터 7월 22일까지이며, 조사원 채용 기간은 6월 11일(준비 조사) 및 본조사 기간 등 총 29일이다.

응시 희망자는 응시원서와 개인정보 수집·이용 동의서 등 구비 서류를 준비해 신청하면 된다.

시 관계자는 "경제 정책 수립의 밑거름이 되는 이번 조사의 품질 향상을 위해 책임감 있는 시민 여러분의 많은 관심과 지원을 부탁한다"고 전했다.

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