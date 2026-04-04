안성시, 주요 교차로 점멸신호 정상 신호체계 전환…시범운영 추진

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시와 안성경찰서가 교통안전지수 향상과 보행자 중심 교통환경 조성을 위해 시내 주요 교차로의 점멸신호를 정상 신호체계로 전환하는 시범운영을 오는 6월 30일까지 운영한다.

4일 시에 따르면 교통안전지수는 교통사고 심각도별 사고 건수와 사상자 수를 인구 및 도로 여건에 반영해 지방자치단체의 교통안전 수준을 평가하는 지표로, 시는 그동안 개선이 필요하다는 평가를 받아왔다.

안성시가 주요 교차로 점멸신호 정상 신호체계로 전환하기 위해 주요지점을 대상으로 시범운영에 들어간다[사진=안성시]

특히 일부 교차로는 점멸신호로 운영되며 운전자 주의에 의존해왔으나, 보행자 통행이 잦고 차량과 혼재된 구간에서 사고 위험이 지속되는 한계가 있었다.

이에 시는 경찰서 및 관계기관과 합동점검을 통해 사고 우려가 큰 교차로를 선정하고 신호체계를 개선했다.

시범운영 대상은 한경대학교 중문, 주은청설아파트 정문, 안성대교 교차로 등으로, 신호체계를 명확히 부여해 차량 흐름을 안정화하고 보행자 사고를 예방할 것으로 기대된다.

아울러 시는 출퇴근 및 야간 시간대 교통량을 고려한 탄력적 신호 운영을 병행하며, 교통량과 통행 특성을 분석해 적정 신호주기와 운영 방안을 마련할 계획이다.

시 관계자는 "안성시는 '안전이 최우선' 원칙 아래 시민이 안심할 수 있는 교통정책을 추진하고 있다"며 "일부 불편이 있더라도 모두의 생명과 안전을 지키기 위한 조치인 만큼 시민의 이해와 협조를 부탁한다"고 전했다.

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