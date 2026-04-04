평택시 '2026 평택꽃나들이' 16~19일 개최

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 오는 16일부터 19일까지 4일간 평택시농업생태원에서 '2026 평택꽃나들이' 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 시민들에게 봄 정취를 전하고 농업 가치를 나누기 위해 마련됐다.

'2026 평택꽃나들이'행사 안내 홍보물[사진=평택시]

행사는 '어린왕자'를 주제로 열리며, 첫째 날인 16일 오전에는 평택시와 농특산물 교류 MOU를 체결한 대만 타이난시의 파인애플 홍보 행사가 열린다.

이날 타이난시 대표 특산물인 파인애플을 시민들에게 소개하고 시식 기회를 제공해 지역 간 경제·농업 교류를 강화할 예정이다.

하이라이트인 '시민 참여 퍼레이드'는 18일에 진행되며, 어린왕자 테마에 맞춰 시민들이 주인공이 되어 봄꽃과 어우러진 행렬을 펼친다.

현재 농업생태원 전역에는 튤립·유채·수선화 등 다양한 봄꽃이 만개해 화려한 장관을 이루고 있다.

이 외에도 우수 농특산물 홍보·판매, 꽃피냐타 터트리기, 농촌문화체험, 지역예술단체 공연 등 가족 단위 방문객을 위한 다채로운 프로그램이 운영될 예정이다.

평택시 농업기술센터 관계자는 "시민들이 봄기운과 꽃을 감상하며 일상에서 휴식과 즐거움을 누리길 바란다"고 밝혔다.

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