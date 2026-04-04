평택시 '2026 평택꽃나들이' 16~19일 개최

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 오는 16일부터 19일까지 4일간 평택시농업생태원에서 '2026 평택꽃나들이' 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 행사는 시민들에게 봄 정취를 전하고 농업 가치를 나누기 위해 마련됐다.
행사는 '어린왕자'를 주제로 열리며, 첫째 날인 16일 오전에는 평택시와 농특산물 교류 MOU를 체결한 대만 타이난시의 파인애플 홍보 행사가 열린다.
이날 타이난시 대표 특산물인 파인애플을 시민들에게 소개하고 시식 기회를 제공해 지역 간 경제·농업 교류를 강화할 예정이다.
하이라이트인 '시민 참여 퍼레이드'는 18일에 진행되며, 어린왕자 테마에 맞춰 시민들이 주인공이 되어 봄꽃과 어우러진 행렬을 펼친다.
현재 농업생태원 전역에는 튤립·유채·수선화 등 다양한 봄꽃이 만개해 화려한 장관을 이루고 있다.
이 외에도 우수 농특산물 홍보·판매, 꽃피냐타 터트리기, 농촌문화체험, 지역예술단체 공연 등 가족 단위 방문객을 위한 다채로운 프로그램이 운영될 예정이다.
평택시 농업기술센터 관계자는 "시민들이 봄기운과 꽃을 감상하며 일상에서 휴식과 즐거움을 누리길 바란다"고 밝혔다.
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