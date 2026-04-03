용인시, '공공데이터제공·데이터기반행정 평가' 2년 연속 우수기관

행정안전부 평가…전국 684개 기관 중 선정

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 행정안전부 주관 '2025년 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 실태 평가'에서 전국 684개 기관 중 우수기관으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

용인특례시 인공지능(AI) 콜센터 흐름도.[사진=용인시]

이번 평가는 공공데이터 개방·활용, 데이터 품질, 데이터 기반 행정 분석·활용·공유·관리체계 등을 종합 점검하는 방식으로 이뤄졌다. 용인시는 모든 항목에서 고른 고득점을 받아 2년 연속 우수 등급을 달성했다.

시는 공공데이터 개방 확대와 데이터 기반 행정 역량 강화를 위한 지속적 개선이 이번 성과로 이어졌다고 평가했다.

특히 AI 콜센터 운영으로 민원 응대 신속성·정확도를 높이고, 직원 대상 생성형 AI 업무지원 플랫폼 도입으로 내부 행정 효율을 향상시킨 점이 높이 인정받았다.

또 공공데이터 개방 이행률 100% 달성 등 데이터 개방 확대와 품질관리 체계 개선에서도 두각을 나타냈다.

이상일 시장은 "2년 연속 우수 등급은 공공데이터 개방 확대, 데이터 품질관리, AI 기반 행정서비스 도입 노력의 종합적 성과"라며 "앞으로 고품질 데이터 확충과 데이터 기반 행정 고도화를 통해 시민 체감 편리·신뢰 행정서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com