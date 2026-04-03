경남도의회 문화복지위, 6.4조 추경 예산안 밀착 심사 도입

스토킹 방지·장애인 조례안 6건 논의

도민 체감형 복지사업 실효성 점검

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경상남도의회 문화복지위원회는 오는 7일 열리는 제431회 임시회 제1차 위원회 회의에서 도민 삶의 질 향상과 직결된 2026년도 제1회 추가경정예산안과 6건의 조례·건의안을 집중 심사한다고 3일 밝혔다.

제430회 경남도의회 문화복지위원회 회의[사진=경남도의회] 2026.04.03

이번 추경은 기존 6조4512억 원보다 158억 원(0.25%)이 늘어난 6조4670억 원 규모로, 경남도 전체 예산의 43.7%를 차지한다.

주요 사업은 ▲국가유산 보수정비 43억 원 ▲열린관광 환경 조성 21억 원 ▲의료·요양·돌봄 통합지원 5억8000만 원 ▲국가예방접종 사업 8억 원 등으로 국비 확보에 따른 필수 현안이 포함됐다.

위원회는 도민 체감형 복지사업의 실효성과 국비 매칭 사업의 적정성을 중점 점검할 계획이다. 저출생·고령화 대응, 취약계층 돌봄 사각지대 해소 등 증액분이 현장에 실제 반영되는지를 살필 방침이다.

예산 심사와 더불어 조례 4건과 건의안 2건이 함께 다뤄진다. '스토킹방지 및 피해자보호 조례 전부개정안'과 '장애인친화도시 조성 조례안'이 대표적이다. 또 '고령 농아인의 권리 보장 및 지원 체계 강화 촉구안', '경남지역 요양보호사 자격시험장 설치 촉구안'도 함께 논의된다.

박주언 위원장은 "도 전체 예산의 절반 가까이를 차지하는 문화복지 부문은 도민 생활과 직결된다"며 "불요불급한 예산은 과감히 조정하고, 필요한 곳에는 신속히 투입되도록 꼼꼼히 심사하겠다"고 말했다.

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