경찰대, 두나무와 디지털금융범죄 대응 세미나

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰대학은 3일 경찰대 금융범죄 분석센터와 두나무 주관으로 '디지털 금융범죄 대응을 위한 공공민간협력 학술토론회를 공동 개최했다.

이번 토론회는 디지털 금융범죄 대응 관련해 최초 공공민간 합동 학술 행사다. 가상자산 이용 금융범죄가 급증하면서 법 집행기관과 민간 가상자산 거래소 간 협력 모델을 구축하고 정책 대안을 모색하기 위해 마련됐다.

경찰대학 금융범죄 분석센터와 두나무는 3일 경찰대학에서 '디지털 금융범죄 대응을 위한 공공민간협력 학술토론회를 열었다. [사진=경찰청]

최근 보이스피싱, 투자사기, 연애 빙자 사기 등 금융범죄 조직이 범죄수익금을 가상자산으로 전환해 자금 세탁하는 수법이 만연하다. 토론회에서는 가상자산 범죄 대응 현황과 과제를 수사 실무, 민간 거래소, 학술 연구, 국제 정책 네 가지 관점에서 진단했다.

유상현 경찰청 국가수사본부 연구사는 수사 현장에서 직면하는 제도적 공백과 실무적 어려움을 다뤘다. 두나무 소속인 정윤정 변호사는 거래소 이상거래 탐지 시스템과 자금 동결 협력, 블록체인 추적 지원 등 민간 부문 범죄예방 경험을 공유했다.

윤철희 경찰대 치안정책연구소 박사는 가상자산과 금융범죄에 대한 학술적 분석을, 서준배 경찰대 교수는 영국, 싱가포르, 일본 등 주요국 초국가 스캠범죄 대응 사례를 비교 분석했다.

경찰대 금융범죄분석센터와 두나무는 가상자산 범죄 수사 역량 강화를 위한 공동연구와 협력 채널을 제도화한다.

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