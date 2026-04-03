광주시교육청, 사적지 탐방 '오월 버스' 운행

광산중학교 첫 운행

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주학생들이 5·18 역사를 직접 체험하며 배울 수 있는 '오월 버스'가 올해도 운행을 시작한다.

3일 광주시교육청에 따르면 '오월 버스'는 학생들이 국립5·18민주묘지 등 주요 사적지를 둘러보며 민주화운동에 대한 역사를 배우고 의미를 되새길 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

오월 버스. [사진=광주시교육청] 2026.04.03 bless4ya@newspim.com

오월 버스는 지난해 50개 학교 2800여명의 학생이 체험했으며 올해도 100대가 운행된다.

특히 올해는 참여 접수를 시작한지 일주일만에 47개 초·중·고등학교가 신청하면서 조기 마감되는 등 인기를 끌었다.

이번 사업에 참여한 학교는 교육과정과 연계해 국립5·18민주묘지, 옛 전남도청, 5·18민주광장, 상무관, 5·18자유공원, 전일빌딩245 등 주요 사적지를 탐방하는 코스를 운영하게 된다.

올해 첫 '오월 버스'는 3일 광산중학교 2·3학년 학생 160여명이 탑승해 국립5·18민주묘지, 전일빌딩245 등을 탐방했다.

광주시교육청은 이번 프로그램을 통해 학생들이 5·18민주화운동에 대해 깊이있게 이해하고, 민주시민 역량을 키울 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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