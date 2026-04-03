나주 지석천 자전거길 개통…영산강과 연결 '명품 라이딩 코스'

37억 투입 6.1km 조성…시민 여가·지역경제 활력 기대

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 영산강과 연계되는 지석천 자전거길을 전면 개통하며 광역 자전거 관광 인프라를 확충했다.

나주시는 지석천 자전거길 나주 구간(산포~남평, 6.11km) 조성을 완료하고 개통식을 열었다고 3일 밝혔다.

지석천 자전거길 나주 구간. [사진=나주시] 2026.04.03 ej7648@newspim.com

이번 개통으로 광주~나주~화순을 잇는 지석천 자전거길이 하나로 연결돼 이용자 접근성과 편의성이 크게 향상됐다.

이번 사업에는 총 37억 원이 투입됐다. 나주시는 영산강 자전거길과 연계한 자연친화형 코스로 유채꽃밭과 갈대, 철새 등 사계절 경관을 감상할 수 있는 명품 자전거길을 완성했다.

지석천 자전거길은 남평읍 주요 상권을 통과해 방문객 증가를 통한 지역경제 활성화 효과도 기대된다. 이날 개통식에서는 사업 경과보고와 기념사, 축사, 기념촬영이 진행됐으며, 참석 시민들은 시승 행사를 통해 새 길을 직접 체험했다.

강상구 나주시장 권한대행은 "영산강과 지석천을 잇는 자전거길은 시민 여가와 관광자원으로서 가치가 크다"며 "안전하고 쾌적한 이용 환경 조성으로 삶의 질과 관광 경쟁력 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

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