한국하우톤, 윤활방청제 '그린솔 미니' 1+1 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 윤활방청제 브랜드 '그린솔'의 제조사 한국하우톤이 최근 유가 및 원재료 가격 상승에 대응해 제품 가격을 동결하고 고객 혜택을 강화하는 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 원가 부담이 가중되는 시장 환경에서 소비자 부담을 완화하고 물가 안정에 기여하기 위한 취지로 기획됐다.

[사진=한국하우톤 제공]

한국하우톤은 유통사 및 대리점을 중심으로 제품을 최대 50%까지 추가 공급하는 한편, 온라인 채널에서는 비가연성 추진제를 적용한 '그린솔 미니' 제품에 대해 1+1 증정 행사를 실시한다. 해당 제품은 일반적인 220ml 용량의 윤활방청제 대비 약 2.6배의 사용량을 확보해 사용 효율성을 높인 것이 특징이다. 또한 LPG 추진제를 배제한 설계로 산업 현장과 일상 공간에서의 안전성 기준을 고려했다.

그린솔 제품군은 현재 자동차 정비, 제조업, 설비 관리, 건설업 등 다양한 산업군에서 활용되고 있다. 한국하우톤 관계자는 "원자재 수급 불안정 등 외부 요인에도 불구하고 산업 현장의 실질적인 경제성을 지원하기 위해 가격 동결과 프로모션을 결정했다"며 "기술력과 안전성을 갖춘 제품 공급을 통해 사용자들에게 실무적인 가치를 제공할 것"이라고 밝혔다.

이번 '그린솔 미니' 1+1 행사는 공식 스마트스토어를 비롯해 날아라 돌땡이(성동물산), 1972몰, 건우케미칼, 청솔케미칼, 올스, 세차는 장비빨(에스에이커) 등 주요 공식 대리점에서 동시에 진행된다. 행사는 4월 1일부터 시작되어 재고 소진 시까지 이어질 예정이다. 한편 그린솔은 최근 유튜브와 인스타그램 등 소셜미디어 광고 캠페인 누적 조회수가 1,000만 회를 넘어서며 브랜드 인지도를 확대하고 있다.

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