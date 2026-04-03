부산시, 경제총조사 조사요원 1076명 모집

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 6월부터 '2025년 기준 경제총조사'의 원활한 추진을 위해 조사요원 1076명을 모집한다.

2025년 기준 경제총조사 조사요원 모집 포스터[사진=부산시] 2026.04.03

경제총조사는 국가 전체 산업의 고용과 생산 구조를 파악하기 위한 대규모 통계조사로 5년마다 실시하는 대규모 국가통계 조사다.

올해 조사는 6월 1일부터 6월 30일까지 인터넷으로, 이어 6월 12일부터 7월 22일까지 조사원이 직접 사업체를 방문해 현장조사를 실시한다.

모집 분야는 ▲총관리자 ▲조사관리자 ▲조사지원담당자 ▲조사원 등이며, 모집인원은 1076명이다. 만 18세 이상으로 조사 업무에 전념할 수 있는 사람이면 누구나 지원할 수 있다.

신청은 지난 1일부터 경제총조사 누리집 또는 해당 구·군청 방문을 통해 접수 가능하다. 구·군별 모집 인원과 일정은 지역별 공고를 통해 확인할 수 있다.

김동현 미래기술전략국장은 "경제총조사는 국가와 지역의 경제정책 기초자료로 활용되는 중요한 조사"라며 "조사요원의 역량이 통계 신뢰도를 좌우하는 만큼 사명감 있는 분들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

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