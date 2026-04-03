남해군, 221개 마을 이장 역량강화 워크숍…갈등관리·공동체 화합

성인지 교육 마을 문화 조성

상생 노력 건강 공동체 기대

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 지난 2일 남해문화센터에서 군내 221개 전 마을 이장을 대상으로 '2026년 남해군 이장 역량강화 워크숍'을 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 워크숍은 마을 갈등관리와 공동체 화합을 위한 교육으로, '존중으로 잇고, 포용으로 넓히고, 상생으로 나아가는 남해군 이장'을 슬로건으로 진행됐다.

2일 남해문화센터에서 열린 2026년 남해군 이장 역량강화 워크숍[사진=남해군]2026.04.03

행사에는 전 마을 이장을 비롯해 내빈 등 200여 명이 참석했다. 첫 번째 특강은 사회복지법인 이웃사랑복지재단 유수상 대표가 맡아 '마을 갈등관리와 공동체 화합을 위한 이장의 역할'을 주제로 이장의 중재·소통 역할을 설명했다.

이어 인구청년정책단 기본사회팀장은 '농어촌기본소득과 사회연대경제 활성화 방안'을 주제로, 기본소득이 지역 내 선순환 구조를 형성해 자생력 강화에 기여한다고 설명했다.

마지막으로 성인권상담소 공감 김형미 대표가 '이장님의 품격, 마을의 자부심'을 주제로 성인지 감수성 교육을 실시했다. 이를 통해 성평등한 마을문화 조성과 상호 존중의 가치 확산을 다졌다.

김해경 전국이·통장연합회 남해군지회장은 "지역 변화가 큰 만큼 갈등을 원만히 해결하고 소통하는 건강한 공동체를 만드는 데 이장이 앞장서야 한다"며 "서로를 존중하고 포용하며 상생하는 남해군을 함께 만들어 나가자"고 말했다.

m25322532@newspim.com