대상, 고용노동청 산업안전감독관 대상 안전보건 현장교육 진행

생산공정·안전관리 체계 직접 점검…현장 대응 역량 강화 지원

밀폐공간 대응체계부터 ISO 45001 운영 사례까지 공유

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상이 서울지방고용노동청 산업안전감독관들을 대상으로 현장 체험교육을 진행하며 안전보건 관리 노하우를 공유했다.

대상은 지난 11일 오산공장에서 서울지방고용노동청이 주관하는 '광역 마스터트랙 LIVE 기업현장 체험교육'을 실시했다고 12일 밝혔다.

대상은 지난 11일 오산공장에서 서울지방고용노동청이 주관하는 산업안전감독관 현장체험 교육을 진행했다. 사진은 참석자들이 주요 생산시설과 공정을 둘러보고 사업장에서 운영중인 안전보건 관리활동을 살펴보는 모습. [사진=대상 제공]

이번 교육은 산업안전감독관의 현장 대응 역량과 실무 전문성 강화를 목적으로 마련됐다. 교육에는 산업안전감독관 20명이 참여해 식품 제조업 생산공정과 주요 시설을 둘러보고 사업장에서 운영 중인 안전보건 관리체계를 직접 확인했다.

참가자들은 특히 밀폐공간 작업 시 발생할 수 있는 비상상황 대응체계와 안전관리 운영 사례를 체험하며 산업현장의 위험요인과 예방활동에 대한 이해를 높였다. 서울지방고용노동청은 다양한 산업현장을 교육 장소로 활용해 감독관들의 현장 중심 역량 강화를 추진하고 있다.

대상은 대표이사 직속 전담조직을 중심으로 안전보건 통합관리체계를 운영하고 있다. 'SHE(Safety·Health·Environment) 통합관리 시스템'을 통해 안전사고 현황과 위험성 평가 개선 실적, 환경시설 점검 이행률 등을 실시간으로 관리하고 있으며, 사전 위험성 검토 제도와 체계적인 교육을 통해 중대재해 예방에도 힘쓰고 있다. 또한 전국 생산공장 모두 국제표준 안전보건경영시스템 인증인 ISO 45001을 취득해 운영 중이다.

이광호 서울지방고용노동청 광역산재예방감독과 팀장은 "산업현장의 안전보건 관리체계와 실제 운영 사례를 직접 확인할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "현장 체험 교육을 지속 확대해 산업안전감독관의 현장 이해도와 실무 역량을 높여 나가겠다"고 말했다. 최창빈 대상 경영안전본부장은 "그동안 축적한 안전보건 관리 경험이 산업현장 이해에 도움이 되길 바란다"며 "임직원의 안전한 근무 환경 조성과 안전문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com