산청군, 2026년도 평생교육 사업 4건 선정…총 5300만 원 확보

장애인 교육 및 성인문해교육 포함

국비 4800만 원 확보 교육 환경 조성



[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 2026년도 평생교육 분야 공모사업에 총 4건이 선정됐다고 3일 밝혔다.

경남 산청군 평생교육 모습[사진=산청군]2026.04.03

선정된 사업은 장애인 평생학습도시 운영, 지역 평생교육 활성화 지원사업, 성인문해교육 지원사업(이하 교육부), 평생학습도시 성과관리체계 구축 지원사업(전국평생학습도시협의회) 등이다.

이번 선정으로 산청군은 국비 4800만 원 등 총 5300만 원의 재원을 확보하며 지역 평생학습 환경 조성에 박차를 가한다는 방침이다.

장애인 평생학습도시 운영 사업은 2년 연속 선정돼 오는 11월까지 산엔청복지관 등과 협력해 18개의 장애인 평생교육 사업을 운영하는가 하면 8년 연속 선정된 성인문해교육 지원 사업을 통해서는 안정적인 성인문해교실을 이어간다.

올해 처음으로 선정된 지역 평생교육 활성화 지원사업은 우수 평생학습 도시를 중심으로 광역지자체, 기초지자체, 대학 및 기업이 연계해 지역 맞춤형 평생교육 지원체계를 구축한다.

이에 따라 진주시, 거창군, 함안군과 함께 AI 및 디지털 보조강사 양성과정과 디지털 강좌를 운영할 계획이다. 평생교육사업의 사전·사후 평가 플랫폼을 구축하는 평생학습도시 성과관리체계 구축 지원사업으로는 객관적인 성과를 분석하고 체계적인 개선점을 도출할 예정이다.

군 관계자는 "앞으로도 군민 누구나 소외됨 없이 양질의 교육을 누릴 수 있도록 탄탄한 평생학습 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com