제천 남부건강생활지원센터, 지역 밀착형 건강관리 거점 역할 '톡톡'

스마트건강체험관·맞춤형 프로그램 운영...주민 건강 증진 지원

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 제천시가 남부권 주민들의 건강 증진을 위해 지난해 개소한 '제천시 남부건강생활지원센터'가 다양한 생활밀착형 건강증진 프로그램과 스마트건강체험관을 운영하며 지역 밀착형 건강관리 거점으로 자리 잡고 있다.

시는 2022년 11월 착공 이후 남부권 주민들이 가까운 곳에서 체계적인 건강관리 서비스를 받을 수 있도록 센터 조성을 추진해 왔으며, 생활 속 건강관리 기반을 한층 강화하게 됐다.

남부건강생활지원센터.[사진=제천시] 조영석 기자 = 2026.04.03 choys2299@newspim.com

남부건강생활지원센터는 생활SOC 복합화시설 1층에 위치해 있으며, 신체활동 프로그램실과 보건교육실, 순환운동실 등을 갖춰 주민들이 체계적으로 건강관리를 할 수 있는 환경을 조성했다.

센터 내 스마트건강체험관은 지난해 11월부터 시범 운영을 시작해 현재까지 3000여 명이 이용하는 등 높은 관심을 받고 있다.

체형과 체성분 검사, 혈관 나이 측정, 가상현실 체험 등 다양한 건강 체험이 가능하며, 주민들이 자신의 건강 상태를 직접 확인할 수 있다.

또한 전문 인력의 상담을 통해 개인별 건강 상태에 맞는 건강관리 정보를 제공받을 수 있다.

고혈압과 당뇨 등 만성질환 예방을 위해 질환 이해 교육과 자가 혈압 측정법, 생활습관 개선 교육 등 실생활에 적용 가능한 프로그램도 운영하고 있다.

보건소 관계자는 "남부건강생활지원센터가 지역 주민들의 건강증진과 생활 속 건강관리 실천을 돕는 중요한 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 다양한 건강증진 서비스를 발굴해 운영하겠다"라고 말했다.

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