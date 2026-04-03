파나소닉코리아, 미야지 켄스케 신임 대표이사 선임

"글로벌 시장 경험 多…한국 시장 경쟁력 강화"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 파나소닉코리아가 미야지 켄스케(Miyaji Kensuke)를 신임 대표이사로 선임했다고 3일 밝혔다.

미야지 켄스케 대표이사는 1999년 파나소닉(당시 마츠시타전기산업주식회사)에 입사한 이래, 지난 27년간 일본 본사와 싱가포르·베트남·인도네시아·중국·한국 등 아시아 주요 거점에서 사업 전략과 글로벌 마케팅을 담당해 온 전문가다.

그는 2024년부터 파나소닉 중국 법인(Panasonic Appliances China)에서 해외 마케팅센터 소장을 맡아 글로벌 시장 전략을 총괄했으며, 같은 해 파나소닉코리아 비상근 이사를 겸임하며 한국 시장에 대한 이해를 넓혀왔다. 올해 1월부터는 파나소닉코리아 부사장으로서 국내 사업 운영 전반을 진두지휘하며 경영 역량을 입증해 왔다.

파나소닉코리아 신임 대표이사 미야지 켄스케. [사진=파나소닉코리아]

파나소닉코리아는 미야지 켄스케 대표이사의 글로벌 네트워크와 마케팅 역량을 바탕으로 한국 시장에서의 사업 경쟁력을 한층 강화할 계획이다. 특히 고객 경험 중심의 프리미엄 가전 라인업을 확대하고, 디지털 전환 기반의 기업간거래(B2B) 솔루션 사업을 확장해 사업 포트폴리오를 고도화한다는 방침이다.

미야지 켄스케 대표이사는 "글로벌 가전 산업은 대전환기를 맞이하고 있으며, 한국 시장 역시 빠르게 변화하고 있다"며 "엔터테인먼트 문화와 예술, 라이프스타일 트렌드를 선도하는 한국 시장의 중요성은 갈수록 커지고 있다"고 말했다.

이어 "이러한 환경 속에서 파나소닉의 한국 사업이 갖는 의미를 재정립하고, 한국 소비자에게 제공할 수 있는 파나소닉만의 가치를 더욱 높여 시장 경쟁력을 강화하겠다"며 "한국 사회와 함께 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 덧붙였다.

kji01@newspim.com