전국 광역단체장 4월3일 일정

▲김영환 충북지사
- 예비군의날 행사(10:00 미래여성플라자)
- 뉴욕페스티벌 관계자, 충북영상자서전 벤치마킹(14:00 도청 문화홀)
- 옥천묘목축제 개막식(17:00 옥천군)
▲김진태 강원도지사
- 강원특별자치도의회 제344회 임시회 폐회(10:00 의회 본회의장)
▲황명석 경북도행정부지사
- 제64회 경북도민체육대회 개회식(17:50 경북도청 새마을광장)
▲이장우 대전시장
- 제58주년 예비군의 날 기념행사(14:00 평송청소년수련원)
- 2026 노인일자리사업 참여자 교육(15:00 대전광역시노인복지관)
▲최민호 세종시장
- 제81회 식목일 맞이 나무심기 행사(14:00 연서면 일원(기룡리 산30))
- 세종로컬푸드 중장기발전방안 회의(16:00 싱싱장터 도담점)
- 제1회 부강포구 역사·문화 축제(18:00 백천변 일원(부강리 883-4))
▲김태흠 충남지사
- 제81회 식목일 나무 심기 행사(10:30 공주)
- 2026년 충남 기술교류회(14:10 아산)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
◆고광완 광주시장 직무대행
- 제78주년 제주4·3 희생자 추념식(10:00 제주4·3평화공원)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 여름철 자연재난 사전대비 점검 1차 회의(16:00 정철실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲박형준 부산시장
- 주간조선 인터뷰(09:20 집무실)
- 종량제 봉투 수급 불안 해소 유통망 현장점검(10:20 수영구 차고지·한양스토아 남천점)
- 특수협교협의회 접견(11:30 의전실)
- 제3차 수산업 및 어촌 발전 의견수렴 간담회(14:00 수산자원연구소)
- 제6차 기업 혁신성장 간담회(14:30 부산씨푸드플랫폼)
- 재부의령군향우회 정기총회 및 회장 이취임식(18:30 농심호텔)
▲박완수 경남지사
- 제58주년 예비군의 날 기념식(10:00 함안 제39보병사단 충무아트홀)
- 민족통일경상남도협의회 회장 이·취임식(14:00 올림픽기념 국민생활관)
▲김두겸 울산시장
- 주요 일정 없음
▲김성중 경기도 행정1부지사
- 행정1부지사 소관 실국장 티타임 (15:00 서희홀 5층)
- 2026 여름철 자연재난 사전대비 점검 1차 회의 (16:00 재난상황실 2층)
▲오영훈 제주도지사
- 제78주년 4·3 희생자 추념식(10:00 4·3평화공원)
[전국종합=뉴스핌]