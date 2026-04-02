용인시, 동백미르휴먼센터 개관…문화·체육·복지 통합 공간

복합시설 개관과 627억 투자

장애인 가족 편의 시설과 프로그램

시민 중심 운영과 시설 확대 계획

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 2일 기흥구 동백동에 위치한 생활SOC복합화 시설 '동백미르휴먼센터' 개관식을 열고 정식 운영에 들어갔다고 밝혔다.

2일 동백미르휴먼센터 개관식이 열렸다.[사진=용인시]

이곳은 복지·문화·체육·교육 분야를 아우르는 전 세대 맞춤형 복합시설로, 수영장 등 생활체육 공간과 노인복지관, 청소년문화의집, 평생학습관, 장애인주간이용센터가 한곳에 들어섰다.

총 사업비 627억원이 투입된 이 센터는 연면적 1만3027㎡(지하2층·지상5층) 규모로 2023년 12월 착공해 올해 2월28일 준공됐다. 계단식 외부공간과 효율적 공간 분리를 적용한 디자인으로 주변 환경과 조화를 이루는 게 특징이다.

1층 수영장은 길이 25m·10레인 규모로 운영되며, 이상일 시장 제안으로 장애인 가족 편의를 위한 가족샤워실(9㎡·2개), 가족탈의실(10㎡·2개), 장애인화장실(11.7㎡·2개)이 설치됐다. 샤워기 거치대 낮춤, 접이식 의자, 휠체어 출입 공간 등 세심한 배려가 돋보인다.

이 시장은 2024년 5월 특수학교 교장·학부모 간담회에서 발달장애 아동 보호자의 제안을 받아 즉시 추진, 지난해 7월 기흥국민체육센터에도 유사 시설을 도입한 바 있다.

2일 이상일 용인특례시장이 동백미르휴먼센터 개관식에 참석해 기념사를 하고 있다.[사진=용인시]

개관식에서 이상일 시장은 "2008년 부지 매입 후 18년 만에 완공된 만큼 오랜 기다림에 감사드린다"며 "문화·체육·교육·복지 복합시설로 좋은 공간을 잘 갖췄으니 자주 이용해 달라"고 당부했다.

이어 "이용 중 개선 의견 적극 반영하겠다"며 "이처럼 훌륭한 시설을 다른 지역에도 확대 건립하기 위해 부지·예산 확보에 노력하겠다"고 밝혔다.

이 시장은 이날 기여 인사들에게 표창장을 수여하고, 입주 시설 관계자들과 '함께 만드는 운영 약속식'을 진행하며 시민 중심 운영을 강조했다.

2일 동백미르휴먼센터 개관식이 열렸다.[사진=용인시]

2층 GX룸(기구필라테스 등), 노인복지관(시니어식당·탁구장·당구장·바둑·장기실), 3층 평생학습관(다목적강당·교육실), 4층 청소년문화의집(댄스·동아리실), 5층 장애인주간이용센터 등에서 다양한 프로그램이 제공된다.

각 시설 운영시간·수강 모집 등 상세 내용은 '동백·보정 미르휴먼센터 통합 인트로 누리집'에서 확인 가능하다.

seraro@newspim.com