"취약 계층이 최대 피해자 되지 않도록"…김영훈 노동장관, 중동 전쟁 대응 고삐

매주 회의 열고 중동 전쟁 영향 점검

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 2일 중동 전쟁으로 인한 일자리 충격 대응 방향에 대해 "청년, 비정규직, 지역 중소기업 노동자 등 취약계층이 위기의 가장 큰 피해자가 되지 않도록 하는 것이 정부의 최우선 책무"라고 강조했다.

김 장관은 이날 비상고용노동상황점검회의를 열고 "실업·임금체불 등 노동자 생계 위협요인에 대해 조기 재취업지원, 체불 청산, 생계비 지원 등 다각적 방안을 추진할 것"이라며 이같이 밝혔다.

노동부는 지난달 30일부터 비상대응체계를 운영하고 있다. 김 장관이 주재하는 비상고용노동상황점검회의를 중심으로 고용·노동·산업안전반·현장지원반을 가동, 매주 회의를 통해 지역·업종별 노동시장 상황을 점검한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 25일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.03.25 mironj19@newspim.com

김 장관은 "속도감 있는 위기 대응을 위해 고용·체불 상황판도 마련할 계획이다. 이를 통해 지역·업종별 고용보험 피보험자수 및 구직급여 신청 건수, 임금체불 상황 등을 실시간으로 살필 것"이라고 강조했다.

노동부는 주요 업종별 협·단체의 의견을 듣고 감지되는 업종 단위 위기에 특별고용지원업종 지정도 적극 검토한다. 이를 통해 고용유지지원금 우대, 국민취업지원제도 요건 완화, 노동자 생활안정자금 융자 한도 상향 등 필요한 지원을 지역·업종에 먼저 제공한다.

고용 충격을 완화할 수 있는 재정지원 규모도 확대한다. 중동 전쟁 대응을 위해 정부가 편성한 추가경정예산안에는 고용유지 지원, 실업자 및 저소득층 보호, 임금체불 해소, 청년 취업 및 일자리 안정 등 5386억원의 예산이 반영됐다.

김 장관은 관련 예산이 국회에서 통과되면 곧바로 집행할 수 있도록 집행계획 및 지침 마련, 전달체계 점검 등 철저한 사전 준비를 통해 노동시장 충격 완화를 위한 지원을 차질 없이 추진할 것을 지시했다.

김 장관은 "경제 전시 상황에서 평시의 관행과 문법은 통하지 않는다"며 "통상적인 업무처리 접근 방식을 벗어나 현장이 도움을 요청하기 전에 먼저 찾아가 필요한 지원을 과감하고 신속하게 집행하겠다"고 덧붙였다.

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