익산 식품 기업, 영국 기반 삼아 유럽 시장 진출 본격화

[익산=뉴스픰] 이백수 기자 = 전북 익산시가 영국 런던을 거점으로 지역 식품 기업의 유럽 시장 진출을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.
정헌율 익산시장과 방문단은 지난달 30일 현지 최대 식품 유통업체인 '코리아 푸드'와 업무 협약을 체결하며, 안정적인 제품 공급 통로를 확보했다.
이번 협약은 한-영 자유무역협정(FTA) 개선으로 수출 문턱이 낮아진 시점에서 전략적으로 추진됐다. 익산시는 수출에 어려움을 겪는 지역 식품 기업들이 유럽 시장 진출 기회를 잡을 수 있도록 민관 협력 네트워크를 강화한다는 계획이다.
정 시장은 런던 내 유통망 점검을 위해 '테스코(TESCO)' 매장을 방문하고 현지 소비자 입맛과 진열 상태를 직접 확인했다. 이를 통해 현지 맞춤형 제품 개발과 유통 전략 수립에 활용할 방침이다.
또한, 유럽 최대 한인 타운인 뉴몰든 코리아타운의 공익재단과 업무 협약을 체결하며 민간 협력 기반도 확대했다. 김동성은 재단의 네트워크를 활용해 익산시와 협력을 지원하겠다고 밝혔다.
익산시는 이번 협력 체계를 기반으로 유럽 현지 맞춤형 제품 개발 지원, 수출 전문 네트워크 강화, 기업별 시장 진출 전략 수립 등 종합 지원에 나설 예정이다.
정헌율 시장은 "익산은 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 식품 도시로 성장하고 있다"며 "영국을 유럽 진출 발판으로 삼아 우리 기업이 글로벌 시장에서 활약하도록 전폭적으로 지원하겠다"고 강조했다.[
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