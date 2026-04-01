예스24, 어린이 독서 습관 형성 돕는 연중 캠페인 진행

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 어린이 독서 습관 형성을 돕는 연중 캠페인 '책 읽는 아이들 : 함께 읽는 즐거움'을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 캠페인은 아이들이 스스로 책을 선택하고 읽으며 생각의 폭을 넓힐 수 있도록 기획됐다. 일회성 독서 경험에 그치지 않고 아이가 주도적으로 책을 고르고 읽고 표현하는 과정을 반복하며 자연스럽게 독서 습관을 형성하도록 돕는 데 목적이 있다.
예스24는 유아부터 초등 1~2학년, 3~4학년, 5~6학년까지 연령별 맞춤 추천 도서를 제안하고 독서 이후에는 온라인 퀴즈와 독후감·독후화 활동으로 이어지는 참여형 프로그램을 운영할 예정이다. 이를 통해 아이들이 완독의 성취감과 표현의 즐거움을 함께 경험할 수 있도록 도울 계획이다.
오는 22일까지는 '2026년 함께 읽을 책을 골라주세요' 투표 이벤트가 진행된다. ▲최나야 서울대학교 아동학 교수 ▲박현주 한국학교사서협회 교육국장 ▲최지아 독서문해원 예설라 대치 원장 등 12명의 선정위원이 추천한 총 210권의 후보 도서 중 3권 이상을 선택한 고객에게 독서지원금을 증정한다.
후보 도서에는 김소영 작가가 추천한 '김대식 교수의 어린이를 위한 인공지능', 이현아 교사가 추천한 '내 이름은 자가주' 등이 포함됐다. 김소영 작가는 추천 도서에 대해 "어린이뿐 아니라 지도하는 어른도 함께 읽어볼 만한 인공지능 안내서"라며 "막연한 두려움이나 기대 대신 정확한 지식으로 미래를 준비하도록 돕는다"고 전했다.
또 후보 도서를 2만 원 이상 구매한 고객에게는 교과서 수록 도서인 '도서관 고양이'의 그림 작가 김고둥과 협업한 어린이 독서 기록장을 증정한다. 해당 기록장에는 스티커와 완주 상장이 포함돼 아이들이 독서 과정을 즐겁게 기록할 수 있도록 구성됐다.
이어 오는 27일부터 5월 17일까지는 '선정 도서 발표 및 책 선물하기 응모' 이벤트가 진행된다. 독자 투표를 통해 선정된 도서 24권을 발표하고 사연 응모를 통해 총 1000명에게 도서를 선물할 예정이다. 아울러 어린이 성향 테스트를 통한 오디오북 추천 이벤트를 진행하고 어린이 오디오북을 최대 76% 할인가로 제공한다.
조선영 예스24 도서사업본부장은 "예스24는 20년 이상 어린이 독후감 대회를 이어오고 어린이 대상 도서 나눔을 꾸준히 진행하는 등 독서 문화 확산을 위해 지속적으로 노력해 왔다"며 "앞으로도 아이들이 책과 자연스럽게 가까워질 수 있도록 다양한 프로그램을 선보일 것"이라고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com