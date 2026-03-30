예스24, 지역 출판 활성화 위한 야외 독서 '산책 山冊' 개최

부산 이어 내달 19일 대구 앞산서 진행

지역 작가·출판사·독자 소통의 장



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 지역 작가, 출판사, 독자가 함께 산에 오르며 책 이야기를 나누는 야외 독서 프로그램 '산책 山冊, 산에서 책 이야기'를 개최한다고 30일 밝혔다.

'산책'은 독서 방식을 확장하고 지역 출판 생태계를 연결하기 위해 기획된 캠페인형 프로젝트다. 실내 중심의 독서모임에서 벗어나 자연 속에서 책을 매개로 한 교류를 유도하는 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 예스24, 야외 독서 캠페인 '산책 山冊' 대구 편 개최 [사진=예스24] 2026.03.30 taeyi427@newspim.com

이번 프로젝트는 수도권 중심의 문화 행사에서 탈피해 지역 기반으로 운영된다. 지역 작가와 출판사, 동네 서점을 중심으로 프로그램을 구성해 지역 출판 생태계를 조명하고 독자와의 접점을 확장하는 데 초점을 맞췄다.

작가, 편집자, 서점 운영자, 온라인 서점 PD 등이 참여해 예비 창작자들과 소통하는 만남의 장을 제공한다.

지난 3월 부산 편에 이어 진행되는 2회차 대구 편은 오는 4월 19일 오전 10시 대구 앞산 안지랑골 체육공원에서 열린다. 송재은 작가(서점 '물루'·출판사 '임시보관소' 운영), 오은지 한티재 대표, 손민규 예스24 인문 PD가 참석해 독자들과 현장 소통에 나선다.

행사는 안지랑골 체육공원을 출발해 비파산 전망대와 정상을 거쳐 돌아오는 약 3시간 코스로 운영된다. 등반 후에는 서점 '물루'로 이동해 참여자 간 교류를 이어가며 각자 준비한 책을 소개하고 나누는 '교환 독서 프로그램'도 진행될 예정이다.

참가 신청은 예스24 '클래스24'를 통해 내달 17일까지 가능하며 참가비는 5000원(선착순 마감)이다.

손민규 예스24 인문 PD는 "책을 매개로 지역 작가와 출판사, 독자가 어우러지는 진솔한 소통의 자리를 마련했다"며 "향후 소도시를 포함한 전국 단위로 무대를 넓히고 산과 바다 등 다양한 자연 공간으로 행사를 확장해 나갈 계획"이라고 전했다.

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