대구작가콜로퀴엄·대구문학관, 무료 월례 작가콜로퀴엄 개최

시민과 함께 인문 예술을 이야기하다

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구작가콜로퀴엄이 대구문학관과 함께 오는 31일부터 매월 마지막 화요일 오후 5시에 '무료 월례 작가콜로퀴엄'을 진행한다. '월례 작가콜로퀴엄'은 '시민과 함께 인문 예술을 이야기하다'를 주제로 지역 인문·예술의 활성화를 위해 매년 진행하는 일반 시민 대상의 무료 특강이다.

문학을 비롯한 예술, 과학, 역사 등 인문·예술을 통해 시민들이 건강하게 소통하는 계기를 만들기 위해 기획되었다. 올해는 이정태 경북대 교수의 '2026년, 세계의 전쟁들' 강의를 시작으로 총 10회 진행될 예정으로, 영미 문학을 비롯한 우리 지역의 예술사와 시인론, 방언 문학, 예술가들의 삶과 질병 등 다양한 내용의 강연들이 준비되어 있다.

대구작가콜로퀴엄과 대구문학관이 오는 31일부터 '무료 월례 작가콜로퀴엄'을 개최한다.[사진=대구작가콜로퀴엄] 2026.03.27 yrk525@newspim.com

특히 7월과 8월에는 여름방학 특강으로, '영어, 어떻게 공부할까'(최보경, 동도중 교사), '조손 가족의 행복한 소통'(이옥희, 대구교육연수원장) 등 가족 대상의 강의가 진행되어 관심이 주목된다.

대구작가콜로퀴엄 박재복 대표는 "대구작가콜로퀴엄은 설립 이래 매년 인문, 예술, 과학 등 다양한 분야를 아우르는 통섭형 강연을 통해 시민들이 폭넓은 인문학적 공감대를 나누고 이를 통해 개인과 공동체가 조화롭게 성장을 이룰 수 있는 자리를 만들어 가고 있다. 새로운 봄의 기운을 담아 시작하는 올해의 무료 월례 작가콜로퀴엄이 우리들의 삶을 다채롭게 사고할 수 있는 계기가 되기를 바란다."라고 전했다.

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