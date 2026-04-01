하이브, 글로벌 경영 가속화…플랫폼·미디어 전문가 선임

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브가 글로벌 플랫폼, 미디어 분야 전문가를 이사로 선임하며 글로벌 사업 전문성 강화에 속도를 낸다.
하이브는 정기 주주총회를 통해 아이작 리 하이브아메리카 의장 겸 대표이사를 사내이사로, 케빈 메이어 전 월트디즈니컴퍼니 선임 부사장을 기타비상무이사로 각각 선임했다고 1일 밝혔다.
아이작 리 사내이사는 현재 하이브아메리카의 의장 겸 대표이사로서 미국 및 라틴 아메리카 비즈니스 전반을 총괄하고 있다. 이번 사내이사 선임은 본사와 해외 거점 간의 의사결정 체계를 일원화하여, 북미 및 라틴 시장에서의 사업 실행력을 극대화하기 위함이다.
아이작 리 이사는 지역별 거점을 중심으로 다양한 장르와 아티스트를 확보하는 '멀티 홈·멀티 장르' 전략의 고도화를 통해 하이브의 글로벌 사업 경쟁력 강화에 주력할 예정이다.
케빈 메이어 기타비상무이사는 글로벌 미디어 업계의 '전략통'으로 꼽힌다. 월트디즈니컴퍼니에서 선임 부사장(Senior EVP) 및 최고전략책임자(CSO)를 역임하며 디즈니 플러스 론칭을 주도했으며, 틱톡 CEO와 캔들미디어 공동 창립을 통해 플랫폼 및 콘텐츠 투자 분야에서 독보적인 네트워크를 쌓아왔다.
케빈 메이어는 이러한 경험을 바탕으로 하이브의 글로벌 플랫폼 비즈니스 역량을 고도화하고, 투자 및 전략적 제휴 과정에서 전문적인 통찰력을 제공할 것으로 기대된다.
하이브 관계자는 "글로벌 플랫폼 및 미디어 업계의 핵심 전문가들이 이사회에 합류함으로써 하이브의 의사결정 체계가 한층 고도화될 것으로 기대한다"며 "본사와 해외 거점 간의 긴밀한 협력을 이끌 아이작 리 이사, 글로벌 플랫폼 사업에 대한 거시적 통찰력으로 전략적 리스크를 관리할 케빈 메이어 이사의 합류는 하이브가 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장을 달성하는 데 큰 보탬이 될 것"이라고 말했다.
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