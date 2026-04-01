피원하모니 '유니크', 2주 연속 美 '빌보드 200' 진입

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 그룹 피원하모니가 2주 연속 미국 빌보드 차트에 진입했다.
지난달 31일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(4월 4일자)에 따르면 피원하모니의 미니 9집 '유니크(UNIQUE)'는 2주 연속 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'을 비롯해 주요 차트에 진입했다.
'유니크'는 '빌보드 200' 138위, '월드 앨범' 1위, '톱 앨범 세일즈' 5위, '인디펜던트 앨범' 22위에 랭크됐고, 피원하모니는 '아티스트 100' 92위에 이름을 올리며 꾸준한 인기를 구가하고 있다.
지난달 12일 발매된 미니 9집 '유니크'는 파업을 선언했던 히어로 피원하모니가 다시 영웅으로 복귀하기까지의 여정을 그린 앨범이다.
신보는 발매 하루 만에 전작 '더(DUH!)'의 초동(발매 후 일주일간의 판매량)을 뛰어넘었고, 총 50만 장 이상의 판매고를 올리며 첫 하프 밀리언셀러에 등극했다.
특히 피원하모니는 이번 앨범으로 '빌보드 200' 4위(3월 28일 자)에 오르며 처음으로 톱5에 데뷔, 자체 최고 순위를 새로 썼다.
또한 지난해 9월 발매한 첫 영어 앨범 '엑스(EX)'에 이어 두 작품 연속 '빌보드 200' 톱10에 안착했으며, 2주 연속 메인 앨범 차트 랭크 및 여섯 작품 연속 메인 앨범 차트 최상위권에 진입하며 글로벌 입지를 공고히 하고 있다.
피원하모니는 오는 4일 일본 요코하마에서 팬미팅 '댄싱 퀸(DANCING QUEEN)'을 개최하며 활발한 활동을 이어간다.
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