충북도, 올해 제2차 소상공인육성자금 600억원 지원

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 고금리·고물가 지속과 지역 소비 위축으로 경영 부담이 커진 소상공인의 안정을 위해 2026년 제2차 소상공인육성자금 600억원을 지원한다고 1일 밝혔다.

이번 자금8일부터 충북신용보증재단의 '보증드림 앱' 또는 홈페이지를 통해 상담·접수가 시작된다.

충북도청. [사진 = 뉴스핌DB]

정책자금은 도내 소상공인을 대상으로 대출 이자 2%를 이차보전하며, 업체별 최대 7천만원(착한가격업소 최대 1억원) 한도 내 신청 가능하다.

상환은 5년 내 일시상환(1년마다 연장) 또는 1년 거치 4년 원금균등분할 중 선택할 수 있다.

특히 120억원은 만 65세 이상 고령자 또는 장애인 소상공인을 위한 '디지털 취약계층 맞춤형 자금'으로 운영된다.

8~5월7일까지 한시 접수한다. 소진되지 않은 금액은 일반 자금으로 전환된다.

디지털 취약계층은 앱·홈페이지 비대면 외에 재단 지점 방문 '패스트트랙' 또는 직원 사업장 방문 '찾아가는 보증드림'으로 신청할 수 있어 접근성을 높였다.

이장연 소상공인정책과장은 "중동사태 유가 급등 등 대외 불확실성 속 도내 소상공인 경영 안정과 지역경제 회복에 기여할 것"이라며 "현장 상황을 면밀히 반영한 체감 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.

자세한 신청 사항은 충북도 또는 충북신용보증재단 홈페이지를 참고하면 된다.

baek3413@newspim.com