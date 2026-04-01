"인공지능 실무 전문가 강화"…콘진원, 게임인재원 AI 외래 강사 공모

게임 기획·아트·프로그래밍 전 분야 대상



[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석)이 문화체육관광부와 함께 '2026년 게임인재원 인공지능(AI) 외래 강사 1차 모집'에 나선다. 급변하는 AI 환경에 대응할 전문 인력을 발굴하고, 실무 중심의 교육과정을 강화하기 위한 강사 인력 확보가 목적이다. 접수는 4월 30일까지다.

2026 게임인재원 인공지능 외래 강사 모집 공고 포스터. [자료= 콘진원]

기존과 달리 이번 모집에선 교과목 중심의 선발 방식에서 벗어났다. 게임 기획·아트·프로그래밍 등 게임개발 전 분야에서 AI 기술을 활용할 수 있는 전문가라면 AI 기반 신규 교육과정을 직접 제안하는 방식으로 지원할 수 있다. 지원 자격은 학사학위 취득 후 6년 이상의 게임개발 또는 게임 관련 교육 경력자, 혹은 AI 기술을 게임개발·서비스에 적용한 경험이 있는 전문가다. 데이터 분석 기반 시스템 설계, 생성형 AI 활용 콘텐츠 제작 등 현장 실무 경험을 교육에 녹여낼 수 있는 인재를 우대한다.

선발 과정은 서류심사와 시범강의·면접으로 이뤄진다. 서류심사에서는 직무 능력과 역량을 평가하고, 이후 시범강의와 질의응답을 통해 실제 강의 수행 능력을 검증한다. 최종적으로 검증위원회를 통과하면 외래 강사로 등록되며, 교육 수요에 따라 학기별 강의에 참여하게 된다.

게임인재원은 올해부터 AI 확산에 대응해 실무 중심 교육을 전방위로 확대하고 있다. 기획 분야에서는 AI 기반 게임 설계와 콘텐츠 제작 교육을, 아트 분야에서는 제작 공정 전반에 AI 기술을 적용한 협업 역량 교육을 강화한다. 프로그래밍 분야에서도 AI 기초 이해부터 실제 게임 적용까지 이어지는 체계적인 교육과정을 마련해 현장 대응 역량을 높인다는 방침이다.

콘진원 김성준 게임신기술본부장은 "AI 기술 확산으로 게임 제작 환경이 빠르게 변화하고 있다"며 "현장 경험을 갖춘 전문 강사를 확보해 교육 품질을 높이고, 미래 게임 산업을 이끌 인력 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

모집 공고는 3월 31일부터 4월 30일까지이며, 신청서는 4월 13일부터 4월 30일 오후 2시까지 콘진원 누리집 내 접수 페이지를 통해 제출할 수 있다. 하반기 2차 모집도 예정돼 있다.

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