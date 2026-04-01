부산시, 종량제봉투 수급 안정 비상 관리체계 가동…시민 불안 해소

현장 점검 안정적인 공급 상황 점검

재사용 봉투 공급 원활, 불편 최소화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 종량제봉투 품절 우려에 따른 시민 불안을 해소하기 위해 비상 관리체계를 가동하고 현장 점검에 나섰다.

시는 지난달 26일부터 '종량제봉투 비상 관리체계'를 운영하며 16개 구·군의 재고 현황을 매일 파악하고 있다고 1일 밝혔다.

종량제봉투 관련 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.04.01

현장점검반을 투입해 주요 판매소를 점검한 결과, 전반적인 공급 상황은 안정적으로 유지되고 있는 것으로 확인됐다.

점검은 구·군과 대형마트, 지정판매소를 중심으로 ▲재고 보유 ▲판매 상황 ▲가격 준수 여부 등을 중점 확인했다. 시에 따르면 일부 지역에서 10리터, 20리터 등 소용량 봉투의 일시 품절 현상이 있었지만 이는 일시적 수요 증가에 따른 것으로, 재고 조정으로 공급에 차질은 없는 상황이다.

시는 장바구니 대용으로 판매되는 재사용 종량제봉투는 전 지역에서 품절 없이 공급되고 있다며 일반용 봉투를 과도하게 구매할 필요가 없다고 설명했다. 시는 일반 종량제봉투와 재사용 봉투를 포함할 경우 최소 1년 이상 사용할 수 있는 재고를 확보하고 있다고 강조했다.

시는 현장 점검과 함께 시민 홍보에도 총력을 기울이고 있다. '종량제봉투 충분! 걱정하지 마세요'라는 제목의 카드뉴스를 제작해 시 공식 SNS(네이버 블로그, 인스타그램 등)에 게재하고, 구·군별 누리집과 SNS를 통해서도 정보를 안내하고 있다. 주요 판매처에는 관련 안내문 게시도 병행 중이다.

시는 중동 정세가 안정될 때까지 비상 관리체계를 유지하고 수급 상황을 상시 점검할 방침이다. 현장점검반을 통해 신속한 물량 공급과 유통 관리에 만전을 기해 시민 불편을 최소화한다는 계획이다.

박형준 시장은 "현재 종량제봉투는 충분한 재고를 보유하고 있어 비규격 봉투 사용 등 비상조치를 검토할 단계는 아니다"라며 "시의 관리체계를 믿고 과도한 구매를 자제해 달라"고 당부했다. 이어 "이번 기회를 계기로 장바구니·다회용 가방 사용을 생활화하고, 쓰레기 줄이기 등 자원순환 문화 확산에 동참해 달라"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com