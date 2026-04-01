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2026.04.01 (수)
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뉴욕증시, 이란 종전 기대에 안도 랠리…나스닥 3.83% 폭등

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트럼프·이란 대통령 '조건부 정전' 시그널에 유가 급락·안도 랠리
3대 지수, 지난해 5월 12일 이후 최고의 하루
S&P500지수 월간 5.1%, 1분기 4.63% 하락

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 31일(현지시간) 일제히 급등 마감했다. 이란 전쟁이 조만간 종료될 것이라는 기대가 확산하면서 투자자들은 환호하며 저렴해진 주식을 공격적으로 매수했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1125.37포인트(2.49%) 상승한 4만6341.51에 마쳤고, 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 184.80포인트(2.91%) 오른 6528.52로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 795.99포인트(3.83%) 급등한 2만1590.63을 기록했다. 이날 3대 지수의 상승 폭은 지난해 5월 12일 이후 가장 컸다.

3월 한 달간 다우지수는 5.38% 밀렸으며 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 5.1%, 4.75% 하락했다. S&P500지수의 이번 달 약세 폭은 월간 기준으로 1년 내 최대였다. 1분기 중 다우지수는 3.58%의 내림세를 기록했으며 S&P500지수는 4.63%, 나스닥 지수는 7.11% 각각 밀렸다. 다우지수와 S&P500지수의 1분기 약세는 지난 2022년 3분기 이후 최악이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협이 닫힌 상태에서도 이란에 대한 군사 작전을 종료할 의사를 표시했다는 소식 속에서 상승 출발한 뉴욕증시는 장 후반 더 강해졌다. 마수드 페제시키안 이란 대통령이 전쟁 재발 방지가 보장된다면 종전을 원한다는 소식이 전해지면서 주요 지수는 상승 폭을 키웠다.

US뱅크 웰스 매니지먼트의 빌 노티 선임 투자 책임자는 "오늘 자본 시장에서 목격되는 현상은 조기 출구 전략(off-ramp)이나 적대 행위 중단을 둘러싼 추측성 움직임"이라며 "구체적인 세부 사항은 부족하지만, 자본 시장은 호르무즈 해협을 통한 에너지 흐름이 정상화될 수 있는 그 어떤 징후라도 찾으려 애쓰고 있다"고 분석했다.

웰스 얼라이언스의 에릭 디튼 대표는 "전쟁을 끝내려는 어떤 단계든 주식시장은 좋아하기 때문에 안도 랠리가 펼쳐지고 있는 것"이라고 설명했다. 그러면서도 "하지만 우리가 숲에서 나온(위기를 완전히 벗어난) 것은 아니다"고 강조했다. 디튼 대표는 "우리가 원유 문제를 풀지 못했다면 이것은 계속해서 압박이 될 것"이라고 내다봤다.

미국과 이란 양측이 종전에 대한 의지를 드러냈다는 소식에 6월물 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유는 급락했다. 런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 6월물은 전장보다 배럴당 3.42달러 급락한 103.97달러에 마감했다.

다만 브렌트유 5월물은 5.57달러(4.94%) 급등한 118.35달러에 마쳤으며, 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 1.50달러(1.46%) 밀린 101.38달러를 나타냈다. 5월물 브렌트유는 이달 들어 64% 급등해 시장조사기관 LSEG가 추적을 시작한 1988년 이후 최대폭으로 올랐으며, WTI는 52% 상승했다.

경제 지표는 둔화하는 노동시장을 확인했다. 미 노동부가 공개한 구인이직보고서(JOLTs)에 따르면 2월 미국의 구인 건수는 35만 8,000건 감소한 688만2000건으로 집계됐다. 채용은 49만8000건 줄어든 484만9000건으로, 코로나19 팬데믹이 경제를 덮은 지난 2020년 3월 이후 최저치를 나타냈다.

소비자심리는 경제 전문가 예상치를 상회했다. 콘퍼런스보드(CB)는 3월 소비자신뢰지수가 91.8로 전월 대비 0.8포인트(p) 상승했다고 밝혔다. 이는 경제 전문가 기대치 88.0을 웃도는 수치다.

업종별로는 6월물 원유 선물 하락에 에너지 업종이 1.12% 밀렸으며 기술업종은 4.24% 급등했다. 산업재와 재량 소비업도 각각 3.24%, 3.28% 급등했다.

특징주를 보면 마벨 테크놀로지는 엔비디아가 20억 달러 규모의 지분을 확보했다는 소식에 12.80% 급등했다. 매그니피센트7(아마존, 알파벳, 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 메타플랫폼스, 테슬라)의 주가는 일제히 랠리를 펼쳤다. 식품회사 맥코믹은 유니레버의 식품 부문을 합병한다는 소식이 전해지며 6.11% 급락했다. 코어위브의 주가는 인공지능(AI) 인프라 지출을 위해 85억 달러의 대출을 받았다는 소식에 12.03% 올랐다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 17.18% 급락한 25.35를 가리켰다.

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무하는 트레이더 [사진=블룸버그통신]


 

mj72284@newspim.com

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김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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