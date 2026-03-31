박형준 부산시장, 트윈쇼크 돌파 '부산발전특별법' 통과 촉구

특별법 통과 지체에 정치적 셈법 비판

부산발전특별법 제정 시 지역 경제 회복

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 원·달러 환율이 장중 1528원까지 치솟으며 17년 만에 1500원 선을 넘어서자, 박형준 부산시장이 정부와 국회의 위기 대응 부재를 강하게 비판하며 '부산발전특별법(부산글로벌허브도시특별법)'의 조속한 국회 통과를 촉구했다.

박 시장은 31일 페이스북에 적은 글을 통해 "환율·에너지·공급망 불안이 겹친 트윈쇼크 속에서 부산은 가장 먼저 타격을 받는 전선"이라며 "부산이야말로 국가 경제의 버팀목이 돼야 한다"고 밝혔다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.03.31

그는 "부산은 환적항이자 물류 중심 도시로 에너지와 공급망 충격이 직접 파고드는 곳"이라며 "위기 극복을 위해 산업 구조 전환을 멈추지 않고 있다"고 말했다.

시는 전날 2000억 원 규모의 항공우주 산업 투자유치에 나섰으며 이어 전국 최초로 직접 산업단지 유치 업종 체계를 전면 개편하고 '네거티브 방식' 허용 업종제를 도입했다.

박 시장은 부산의 생존 전략으로 '부산발전특별법'을 꼽으며 "이 법은 물류, 금융, 디지털, 첨단산업을 한 축으로 묶는 부산종합경제특별법이자 국가적 생존전략"이라고 설명했다. 법이 제정되면 항만·공항·금융·디지털 클러스터를 통합한 글로벌 특례가 가동돼 투자, 고용, 기업 유치의 선순환이 본격화될 것이라는 전망도 내놨다.

그러면서도 "이 법이 국회 상임위를 통과했지만 법사위에서는 여전히 논의조차 이뤄지지 못했다"며 "정치 셈법이 지역 발전의 발목을 잡고 있다"고 지적했다. 이어 "4월은 기업이 2분기 투자·고용 계획을 확정하는 시기이자 한국경제의 뇌관이 흔들릴 수 있는 위험한 시간"이라며 "지금은 논쟁이 아니라 결단의 시간"이라고 호소했다.

박 시장은 "이번 국회 회기 내에 특별법이 통과돼야 기업과 자본이 부산으로 나아가 대한민국으로 돌아올 수 있다"며 "이 법은 특정 정당의 선거용 법이 아니라 '지역이 살아야 대한민국이 산다'는 원칙을 실현할 법"이라고 거듭 강조했다.

그는 "부산이 다시 한 번 대한민국의 버팀목이 되도록 제 모든 것을 쏟겠다"며 "고환율과 트윈쇼크가 휘몰아치는 지금이야말로 부산발전특별법으로 국가경제의 방파제를 세워야 한다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com