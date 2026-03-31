벤츠코리아, 프로골퍼 박현경·김민별 앰버서더로 선정

메르세데스-벤츠 GLS 및 GLE 차량 지원

앰버서더로 다양한 고객 행사 참여 예정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 한국 여자 프로 골프(KLPGA)에서 활약 중인 박현경(메디힐), 김민별(하이트진로) 프로와 2026년에도 '메르세데스-벤츠 브랜드 앰버서더'로 동행을 이어간다. 이로써 박현경 프로는 2024년부터 3년 연속, 김민별 프로는 2025년부터 2년 연속 메르세데스-벤츠 코리아와 함께하게 됐다.

메르세데스-벤츠 코리아는 뛰어난 경기력과 꾸준한 성장세를 바탕으로 고객 및 팬들의 신뢰를 쌓아온 두 선수와의 파트너십을 지속하며, 두 앰버서더들에게 메르세데스-벤츠 SUV, GLS 580 4MATIC과 GLE 450 4MATIC을 각각 제공하고 있다. 넉넉한 실내공간과 럭셔리한 편의사양을 갖춘 두 차량을 통해 선수들의 훈련 및 투어 이동 시 안전하고 편안한 이동 환경을 지원하고 있다.

박현경, 김민별 프로는 브랜드 앰버서더로서 메르세데스-벤츠 코리아가 주최하는 다양한 고객 행사에 참여해 고객들을 만나 왔다. 두 선수는 지난 해에 이어 올해도 메르세데스-벤츠 고객 대상 아마추어 골프 대회 '메르세데스 트로피(MercedesTrophy)'를 포함한 다양한 고객 행사에 참여할 예정이며, 이외에도 메르세데스-벤츠 코리아 공식 SNS 계정을 통해 다양한 고객 및 팬들과 소통할 예정이다.

(사진 왼쪽부터) 메르세데스-벤츠 코리아 이상국 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장, 2026년 '메르세데스-벤츠 브랜드 앰버서더' KLPGA 프로골퍼 박현경 프로, 김민별 프로가 HS효성더클래스 메르세데스-벤츠 안양평촌 전시장에서 기념 촬영을 진행하고 있다 [사진=메르세데스-벤츠]

박현경 프로는 "메르세데스-벤츠 코리아와 3년째 함께하게 되어 영광으로 생각하며, 메르세데스-벤츠의 삼각별에 걸맞은 결과를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "특히 올해, 메르세데스-벤츠 코리아에서 '한국여자오픈골프선수권대회'를 주최한다고 하니 올 시즌이 더욱 기대가 된다"라고 말했다.

김민별 프로는 "저의 가능성을 믿고 작년에 이어 올해에도 저를 앰버서더로 선정해준 메르세데스-벤츠 코리아에게 진심으로 감사하다"라며 "겨울 동안 열심히 준비한 만큼, 믿음에 보답할 수 있는 모습을 보여드리겠다."라고 전했다.

메르세데스-벤츠 코리아 이상국 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "KLPGA를 대표하는 박현경, 김민별 프로와 그간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 올해도 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다"며, "특히 메르세데스-벤츠 코리아가 올해 '한국여자오픈골프선수권대회' 타이틀 스폰서십을 비롯한 다양한 활동을 앞두고 있는 만큼, 두 선수와 함께 새롭고 의미 있는 브랜드 경험을 전달해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 메르세데스-벤츠 코리아는 국내 여자 골프 최고 권위의 내셔널 타이틀이자 메이저 대회인 '한국여자오픈골프선수권대회'의 타이틀 스폰서로 참여하는 등 국내 골프 문화 발전을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다. 또한 매년 전 세계 6만여 명의 메르세데스-벤츠 고객이 참여하는 아마추어 골프 대회 '메르세데스 트로피' 참가를 위한 국내 대회를 개최해 왔다. 독일 본사에서는 PGA 4대 메이저 골프 대회인 '마스터즈 토너먼트'와 '디 오픈', LPGA 5대 메이저 챔피언십 중 하나인 'AIG 위민스 오픈' 등 세계적인 골프 대회의 공식 후원사로 활동하며 스포츠와의 연계를 강화하고 있다.

y2kid@newspim.com