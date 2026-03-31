산업단지 입주기업도 '승용차 5부제' 동참한다

자원안보 위기 대응에 산업단지 합심

에너지절약 실천 확산 위한 공동결의

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 이상훈 한국산업단지공단 이사장 등 입주기업 대표 30명이 '공공기관 승용차 5부제 강화 시행'에 발맞춰 자율적 참여 확대에 뜻을 모았다.

산단공은 31일 시화MTV국가산업단지 내 대모엔지니어링에서 한국산업단지경영자연합회(회장 최철호), 글로벌선도기업협회(회장 이원해)와 함께 산업단지 입주기업의 에너지 절약 실천 확산을 위한 공동 결의를 진행했다.

이번 결의는 최근 에너지 수급 불확실성이 확대되는 가운데, 산업단지에서부터 에너지 절약 실천을 확산하고 산업현장의 안정적인 생산 기반을 유지해 나가기 위한 의지를 반영해 추진됐다.

참석자들은 산업단지 입주기업의 승용차 5부제 참여를 비롯해 ▲대중교통 이용 활성화 ▲출퇴근 카풀 확대 ▲실내 적정온도 유지 ▲불필요한 전력 사용 절감 등 생활 속 에너지 절약 실천을 적극 확산해 나가기로 했다.

31일 시화MTV국가산업단지 내 대모엔지니어링에서 열린 '에너지 절약 실천 확산을 위한 공동 결의' 행사에서 이상훈 한국산업단지공단 이사장(첫째줄 왼쪽 두번째)이 관계자들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국산업단지공단] 2026.03.31 gkdud9387@newspim.com

또한 이번 결의를 계기로 산업단지 전반에 에너지 효율 중심의 경영과 책임 있는 실천 문화를 정착시켜 나간다는 방침이다.

이상훈 이사장은 "이번 공동 결의는 자원안보 위기 대응을 위해 산업계와 공공부문이 함께 뜻을 모았다는 데 큰 의미가 있다"며 "산업단지를 중심으로 에너지 절감과 탄소중립 실천 문화가 확산될 수 있도록 협력을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.

더불어 최철호 산업단지경영자연합회 회장은 "산업단지 입주기업이 위기 극복의 책임 있는 경제 주체로서 자율적인 실천에 동참하도록 적극 협력하겠다"고 말했다.

아울러 이원해 글로벌선도기업협회 회장은 "선도기업들의 자발적 참여를 확대해 기업의 지속가능경영 기반을 다지겠다"고 강조했다.

[자료=기후에너지환경부, 한국에너지공단] 2026.03.24 dream@newspim.com

gkdud9387@newspim.com