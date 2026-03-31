시흥시·북시흥농업협동조합, 대야·신천 원도심 활성화 본격 '협력'

'구 북시흥농협 본점 부지 활용 협력' 위한 양해각서(MOU) 체결

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 북시흥농업협동조합과 손잡고 대야·신천 원도심 활성화를 위한 본격적인 협력에 나섰다.

30일 시청 다슬방에서 임병택 시흥시장, 함병은 북시흥농협 조합장이 MOU를 체결하고 있다. [사진=시흥시]

시는 지난 30일 시청 다슬방에서 북시흥농협과 '구 북시흥농협 본점 부지 활용 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 31일 밝혔다.

시에 따르면 이번 협약은 북시흥농협 본점이 신천동으로 이전한 이후 대야동에 위치한 기존 본점 부지의 활용 방안을 두고 지역사회의 관심이 높아지는 가운데 추진됐다.

해당 부지는 과거 시흥시청 인근에 자리해 대야·신천 권역이 지역의 행정·생활 중심지였던 시기의 상징성을 지닌 곳이다. 그러나 도시 발전 과정에서 중심 기능이 이동하면서 원도심의 활력이 점차 약화됐고, 이를 회복하기 위한 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

이번 협약에 따라 시는 주민 의견 수렴을 거쳐 해당 부지를 공공 목적에 부합하는 시설이나 사업으로 활용하는 방안을 검토하고, 북시흥농협은 지역사회와의 상생을 바탕으로 주민 편익 증진을 위한 협력에 나설 방침이다.

임병택 시흥시장은 "그동안 대야·신천 권역에서 북시흥농협이 수행해 온 역할이 컸던 만큼, 종전 본점 부지의 활용 방향 역시 시와 농협이 함께 고민해야 할 과제"라며 "해당 부지가 지역사회에 실질적인 도움이 되는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 신중하게 검토하겠다"라고 말했다.

구 북시흥농협 본점 부지 활용 협력 양해각서 체결식 현장. [사진=시흥시]

시는 앞으로도 원도심과 신도시가 조화를 이루는 균형발전 도시 구현을 목표로 다양한 활성화 방안을 지속적으로 모색해 나갈 계획이다.

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