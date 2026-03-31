밀양시, 한국관광공사와 체류형 관광 협력 강화

관광객 체류시간 증대 및 소비 촉진

관광 기반 강화 지역경제 활력 제고



[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 지역 체류형 관광 기반 조성과 지역경제 활성화를 위해 한국관광공사 부산울산경남지사와 손잡았다.

시는 31일 시청 소회의실에서 안병구 밀양시장과 이동욱 한국관광공사 부산울산경남지사장이 참석한 가운데 '지역사랑 휴가지원사업 기반 체류형 관광 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

안병구 경남 밀양시장(왼쪽)이 31일 시청 소회의실에서 이동욱 한국관광공사 부산울산경남지사장과 체결한 '지역사랑 휴가지원사업 기반 체류형 관광 활성화를 위한 업무협약서'를 선보이고 있다.[사진=밀양시] 2026.03.31

이번 협약은 관광객 체류시간을 늘리고 지역 내 소비를 촉진해 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 것이다. 양 기관은 밀양의 자연과 문화자원을 활용해 체류형 관광 기반을 강화할 계획이다.

협약에 따라 한국관광공사는 휴가지원사업 승인과 통합 홍보, 사업 모니터링 및 성과 점검을 맡고 밀양시는 세부계획 수립과 사업 추진, 안내·정산 시스템 운영, 여행경비 환급 지원, 관광 홍보를 담당한다.

그동안 양 기관은 지역관광추진조직(DMO) 사업, 관광두레, 디지털 관광주민증 등 협력 관계를 이어왔으며 올해는 무장애관광 DB 구축과 '여행가는 달' 철도여행 사업 등으로 협력 범위를 확대하고 있다.

시는 앞으로 무장애 관광환경 조성 및 인구감소지역 관광활성화 공모에 참여하고 2027년 우수 웰니스 관광지와 강소형 잠재관광지 지정을 다시 추진할 계획이다.

시 관계자는 "한국관광공사와의 협력은 밀양 관광의 폭을 넓히고 체류형 관광 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라며 "연계 사업을 지속 발굴해 관광도시로서 위상을 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com