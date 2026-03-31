제이피이노베이션, 코스닥 상장 예비심사청구서 제출

스페셜 장비 토탈 솔루션 경쟁력 기반 IPO 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스페셜 장비 토탈 솔루션 전문 기업 제이피이노베이션은 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 지난 25일 한국거래소에 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다고 31일 밝혔다. 상장 주관사는 삼성증권이다.

회사에 따르면 제이피이노베이션은 고객사의 까다로운 공정 요구사항을 해결하는 '스페셜 장비 토탈 솔루션'을 핵심 경쟁력으로 보유하고 있다. 단순한 장비 제조를 넘어 공정 설계부터 장비 커스터마이징, 시스템 구축 및 사후 관리까지 아우르는 통합 서비스를 제공하며 시장 내 독보적인 포지션을 확보하고 있다.

특히 회사는 풍부한 전문 설계 인력을 기반으로 파일럿부터 양산까지 아우르는 스페셜 장비를 설계·제작하는 독보적인 엔지니어링 역량을 보유하고 있다. 이러한 기술력을 인정받아 최근 글로벌 제약·바이오 기업의 핵심 공정에 장비를 공급중이며 화장품 원료, 첨단전자소재 등 스페셜 장비가 필수적인 고성장 산업군으로 포트폴리오를 빠르게 확장하고 있다.

제이피이노베이션 로고. [사진=제이피이노베이션]

또한 제이피이노베이션의 주요 장비 솔루션인 '필터 드라이어(Filter Dryer)', '반응기', '파우더 리파이너(Powder Refiner)', 'PD 믹서(PD Mixer)'는 각 산업의 생산 효율성을 극대화하는 핵심 장비로 평가받고 있다. 이러한 장비 솔루션 경쟁력을 바탕으로 회사는 지난해를 기점으로 매출 임계점을 돌파하며 수익성 개선 구간에 진입했으며 10억 원 이상의 중대형 프로젝트 수주 비중도 지속적으로 확대되고 있다.

회사는 향후 폭발적인 수요 증대에 대비해 기존 마도 본사 외에 화성과 안성 등으로 생산 거점을 확장하고 있다. 이를 통해 대형 프로젝트 대응 기반을 갖추고 상장 이후 글로벌 시장 진출에도 속도를 낼 계획이다.

이제환 대표이사는 "회사는 단순 제조기업이 아닌 기술력과 노하우를 바탕으로 다양한 산업의 난제를 해결하는 스페셜 장비 토탈 솔루션 파트너로 성장해왔다"라며 "코스닥 상장을 통해 고부가가치 산업 내 핵심 공정 장비 기업으로 도약하고 중대형 프로젝트 중심의 수주 확대와 글로벌 시장 진출을 가속화하겠다"고 밝혔다.

한편 제이피이노베이션은 일산 킨텍스 제1전시장에서 열리는 'KOREA CHEM 2026'에 참가한다. 해당 전시회는 화학·제약·바이오·이차전지 등 다양한 산업 관계자가 참여하는 국내 대표 화학공정 전문 전시회로 이날부터 오는 4월 3일까지 진행된다.

nylee54@newspim.com