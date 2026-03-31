[MLB] 이정후 3타수 무안타 타율 0.077... 팀은 3연패 뒤 첫 승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠가 하위 타선의 집중력을 앞세워 같은 지구 샌디에이고 파드리스를 누르고 개막 3연패 뒤 첫 승을 거뒀다. 이정후는 출루와 득점으로 힘을 보탰지만 3타수 무안타에 그쳤다.

샌프란시스코는 31일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 MLB 샌디에이고와 원정 3연전 1차전에서 3-2로 이겼다. 대학야구 명장 출신 토니 바이텔로 감독에게는 메이저리그 데뷔 첫 승이다.

이정후는 6번 우익수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 타율은 0.100에서 0.077(13타수 1안타)로 떨어졌다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 26일(한국시간) 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 개막전인 뉴욕 양키스전 7회말 뜬공으로 물러나 더그아웃으로 들어가고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

1-0으로 앞선 4회초 1사 1루 상황. 이정후는 샌디에이고 선발 워커 뷸러를 상대로 볼 3개를 연달아 지켜본 뒤 풀카운트 승부에서 6구째 바깥쪽 너클커브를 참아내며 볼넷을 골라 나갔다. 2경기 연속 출루. 2사 만루가 된 뒤 패트릭 베일리의 좌전 적시타 때 2루를 밟았다. 이어 케이시 슈미트의 좌전 안타가 나오자 3루를 돌아 홈까지 파고들어 팀의 세 번째 득점을 올렸다.

샌프란시스코 타선은 하위 타선에서 해결책을 찾았다. 7번 중견수 해리슨 베이더가 3회 선두타자로 나와 좌측 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨리며 팀의 2026시즌 1호 홈런을 기록했다. 4회에는 베일리와 슈미트가 연속 적시타로 2점을 보탰다.

마운드에선 선발 랜던 루프가 완벽에 가까운 투구를 펼쳤다. 6이닝 2피안타 2볼넷 7탈삼진 무실점으로 시즌 첫 승이자 팀 선발진 첫 퀄리티스타트를 기록했다.

샌프란시스코 불펜 맷 게이지와 키튼 윈이 7·8회를 무실점으로 막았지만 9회 마무리 라이언 워커가 잭슨 메릴에게 우월 투런 홈런을 맞으며 3-2 추격을 허용했다. 이후 마지막 타자를 처리하며 힘겹게 승리를 지키고 첫 세이브를 챙겼다. 샌디에이고 선발 뷸러는 4이닝 5피안타 1피홈런 2볼넷 3탈삼진 3실점으로 난조를 보이며 패전을 안았다.

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