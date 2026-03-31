[로펌이슈] 태평양, 조세 전문가 영입…통합 대응 체계 강화

Tax Solution Center 신설…조세불복 대응 확대

정책·실무·분쟁 아우르는 원스톱 자문 구축

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 태평양(BKL)은 조세 분야 대응 역량 강화를 위해 류용현 회계사와 박인혜 변호사를 영입하고, 통합 자문 체계를 확대한다고 31일 밝혔다.

이번 영입은 세무조사, 조세불복, 정책 대응이 결합된 복합적 조세 리스크에 대응하기 위한 전략적 조치다. 최근 기업들은 과세당국 판단과 분쟁 대응, 제도 해석이 맞물린 환경에서 사전 단계부터 체계적인 대응이 요구되고 있다.

류용현 회계사(왼쪽)와 박인혜 변호사. [사진=태평양]

류용현 회계사는 대형 회계법인 Tax Partner 출신으로, 국내 주요 기업을 대상으로 세무조사 대응과 조세불복, 구조조정 및 인수합병(M&A) 관련 세무 전략 수립 등 다양한 실무 경험을 쌓은 전문가다. 회계사와 세무사 자격을 모두 보유하고 있다.

박인혜 변호사는 법제처와 기획재정부 세제실, 조세심판원을 거친 조세 정책 및 불복 분야 전문가로, 세법 입안과 해석, 조세심판 실무를 두루 경험했다. 특히 조세심판원 재직 당시 다수의 국세·지방세 사건을 담당했으며, 2024년 최우수 조세심판인으로 선정된 바 있다.

태평양은 이번 인재 영입과 함께 오는 4월 'Tax Solution Center'를 신설해 조세 자문과 불복, 정책 대응을 통합적으로 제공하는 체계를 구축할 계획이다.

조문연 태평양 조세그룹장은 "기업이 마주하는 조세 리스크는 점점 복합화되고 있으며 단일 사건 대응만으로는 한계가 있다"며 "태평양은 각 분야 전문가들이 하나의 팀으로 사건을 설계하고 주관하는 통합 대응 체계를 바탕으로 조세 리스크를 구조적으로 분석하고, 의사결정 단계부터 대응을 설계할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

abc123@newspim.com