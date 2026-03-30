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[로펌이슈] YK-서울대, 산업기술법률연구센터 개소

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연구동 내 법률기반 기술사업화 조직 첫 구축
특허·기술이전·IP 보호 전방위 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 YK가 서울대학교와 손잡고 산업기술 보호와 지식재산(IP) 가치 제고를 위한 산학협력 거점을 마련했다.

YK는 지난 27일 서울대 에너지자원신기술연구소 내에 '서울대 산업기술법률연구센터'를 개소하고 공동 연구에 본격 착수했다고 30일 밝혔다. 센터는 이용승 YK 경영전략이사가 맡는다.

서울대학교 에너지자원신기술연구소 내에 설치된 'YK-서울대 산업기술법률연구센터' 현판. [사진=YK]

이번 센터 설립은 공학 기반 기술의 산업화 과정에서 선행기술 조사와 표준화, 지식재산권 관리의 중요성이 커지는 가운데 추진됐다. 특히 국내 대학 최초로 연구동 내에 법률 기반 기술사업화 전문조직을 구축했다는 점에서 의미가 크다.

센터는 서울대 공과대학 연구과제에 대한 지식재산화 업무를 지원하며, 연간 50건 이상의 특허 업무를 수행하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 교수진 연구 성과를 보호하고 기술 가치 극대화를 도모할 계획이다.

주요 활동 내용으로는 ▲공과대학 연구실 보유 원천기술 조사 및 특허 포트폴리오 정비 ▲신기술 및 신산업 관련 법제와 국제표준 분석 ▲기술이전 가능성 검토 및 산업 파트너 매칭 ▲교수 및 연구자 대상 기술법률 세미나 및 컨설팅 운영 등이다.

아울러 벤처캐피털 투자 연계와 규제 대응 컨설팅을 통해 스타트업의 시장 진입을 지원하고, 직무발명 보상과 영업비밀 보호 체계를 강화해 기술 유출 및 이해충돌 리스크도 최소화할 방침이다.

개소식에는 양측 주요 관계자들이 참석했다. YK에서는 강경훈 대표변호사를 비롯해 배성범 대표변호사(전 고검장), 김화진 고문위원, 목성호, 박기영 고문위원, 김동섭 파트너변호사, 최회찬 변리사, 정우진 변호사 등이 참석했다. 서울대에서는 박원호 기획처장, 정은혜 에너지자원신기술연구소 소장 등이 함께했다.

이용승 센터장은 "서울대학교의 연구는 본질적으로 사회 기여를 목표로 하고 그 시작은 연구원들의 노력이 지식재산으로서 제대로 평가받는 것에서 출발한다"며 "성과에 걸맞은 합당한 가치평가를 받지 못한 기술은 잠재적 역량을 충분히 발휘할 수 없는 만큼 서울대 연구원들의 소중한 성과물이 제대로 평가받고 더 큰 사회적·경제적 파급효과를 불러일으킬 수 있도록 온 힘을 다해 지원할 것"이라고 밝혔다.

 

abc123@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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