익산 입점리 고분서 '반려화분' 체험프로그램 운영

원예 힐링 체험 제공 및 백제 역사 탐방 연계

벚꽃 관광 연계 행사 추진과 문화향유 기회 확대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 문화유산과 체험 프로그램을 결합한 시민 참여형 행사를 마련했다.

익산시는 입점리고분전시관에서 '2026 문화가 있는 날' 프로그램으로 '나만의 반려 화분 만들기' 체험을 오는 4월 8일 무료로 운영한다고 31일 밝혔다.

입점리고분전시관[사진=익산시] 2026.03.31 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 입점리 고분과 웅포 벚꽃 산책로를 연계해 시민들에게 문화와 휴식을 동시에 제공하기 위해 기획됐다.

프로그램은 전문 강사의 지도로 진행되는 원예 체험과 전시관 및 고분 현장을 둘러보는 역사 탐방으로 구성됐다. 참가자들은 화분 제작을 통해 힐링 시간을 갖고, 백제 시대 무덤 조성 방식과 역사적 의미를 현장에서 학습할 수 있다.

모집은 4월 1일부터 4일까지 진행되며, 익산 시민 25명을 선착순으로 선발한다. 신청은 입점리고분전시관으로 전화 접수하면 된다.

익산시는 이번 프로그램이 시민들에게 휴식과 문화 체험 기회를 제공하고 지역 문화유산에 대한 이해를 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "벚꽃 명소인 웅포에서 여유를 즐기며 역사까지 체험할 수 있는 기회"라며 "앞으로도 다양한 문화 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.

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