2월 방한 외래관광객, 143만↑…전년 동월 대비 25% 증가

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 지난 2월 한국을 방문한 외래 관광객이 143만을 넘기며 전년 동월 대비 25.7% 증가했다.

한국관광공사는 31일 2026년 2월 한국관광통계를 확정치를 발표하며 이같은 내용을 공개했다.

공사에 따르면 2월 방한객은 143만 1472명으로 전년 동월의 113만 8408명 대비 25.7% 증가했다. 특히 코로나 이전인 2019년 동월의 119.1% 수준으로 회복되는 양상을 보였다.

서울 중구 명동거리가 시민과 외국인 관광객으로 북적이고 있다. [사진=뉴스핌DB]

2월에 가장 많은 방한객을 기록한 시장은 중국(50.5만 명)이며, 이어 일본(23.3만 명), 대만(18.4만 명), 미국(8.1만 명), 베트남(5만 명) 순으로 나타났다.

중국과 일본 시장은 2019년 동월대비 각각 111.3%, 109.2% 수준으로 외래관광객 규모가 회복됐으며, 대만, 미국, 베트남 시장은 같은 시기 대비 각각 194.3%, 139.5%, 118.9% 회복됐다. 이에 따라 아시아, 중동 시장은 코로나 이전 동월대비 118.7%, 구미주 시장은 119.7% 회복된 것으로 확인됐다.

올 1~2월 방한객은 270만 명으로 전년 동기 대비 19.6% 증가했다. 2019년 동기간 대비 116.9% 회복된 수치로, 시장별로는 중국(92만 명), 일본(46만 명), 대만(35만 명), 미국(16만 명), 홍콩(8만 명) 순으로 나타났다.

[사진=한국관광공사]

우리 국민의 해외관광은 2월 276만 9295명으로 전년 동월의 262만 5634명 대비 5.5% 증가하는 추세를 보였다. 코로나 이전인 2019년 동월과 비교해서는 105.8% 수준으로 회복됐다.

1~2월 동안 외국을 방문한 국민 해외관광객은 604만 명으로 2019년 동기간 대비 109.2%로 증가하고 있다.

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