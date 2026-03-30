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한국관광공사, 중화권 릴레이 현장 세일즈로 방한객 유치 판 키운다

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사 박성혁 사장은 지난 3월 23일부터 28일까지 방한 외래객 최대 시장인 중국에서 글로벌 플랫폼, 크루즈, 항공 등을 아우르는 현장 세일즈를 펼쳤다. 1월 말 기준 한국을 찾은 중국 관광객은 전년 동월 대비 14% 이상 증가하는 등 가파른 증가세를 보이는 가운데, 공사는 이러한 흐름을 이어가기 위해 이번 세일즈에 나섰다.

23일 (왼쪽) 징둥그룹 부총재 왕롱레이 (오른쪽) 공사 박성혁 사장. [사진=한국관광공사] 

공사는 25일 글로벌 최대 OTA인 트립닷컴과 협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 업무협약으로 40여 개국 약 6억 명 규모 이용자를 대상으로 방한상품 노출 확대 및 공동 마케팅을 추진한다. 아울러 중국 최대 전자상거래 기업 '징둥그룹'과 전략적 파트너쉽을 맺고 데이터 기반 마케팅을 강화한다. 징둥그룹의 회원 수는 7억 명에 육박해 중국 소비 트렌드를 정밀하게 분석할 수 있으며 중산층 소비자의 비율 또한 높아 해외여행 시장에서도 새로운 수요 발굴이 가능하다. 알리바바 생태계를 기반으로 한 온라인여행 플랫폼 페이주(Fliggy)와는 타깃 마케팅과 K-콘텐츠 결합 관광상품 개발로 개별 자유여행객 수요 공략에 나선다.

지역관광 활성화를 위해 바닷길과 하늘길도 넓힌다. 상하이에서는 중국 최대 크루즈 선사인 '아도라 크루즈'와 부산·여수 등 주요 기항지 확대 가능성에 대한 협의를 진행했다. 특히, 공사는 올해 개최하는 2026 여수세계섬박람회(2026.9.5.~11.4)를 계기로, 여수 기항 확대를 직접 제안하며 크루즈 관광과 지역 대표 이벤트를 연계한 신규 방한 수요 창출 방안을 제시했다. 또한, 중화항공과의 전략적 파트너쉽 체결로 대구·청주공항 등 지역공항 연계 전세기 신규 취항 등 관광 수요 확대를 위한 방안도 모색했다.

(왼쪽) 트립닷컴 부총재 천관치 (오른쪽) 공사 박성혁 사장. [사진=한국관광공사] 
26일 아도라크루즈 세일즈(상하이).[사진=한국관광공사] 

아울러 취날(Qunar), 퉁청(Tongcheng) 등 중국 주요 OTA와 협력해 비수기 공동 프로모션과 N차(다회차) 방한상품 확대를 추진한다. 또한 중국 지역 공사 5개 해외지사를 중심으로 대한항공, 주중비자신청센터와 협력해 항공 공급, 비자 발급, 현지 마케팅을 연계한 방한 수요 창출 기반을 구축해 나갈 예정이다. 이를 통해 방한 상품 유통부터 이동, 입국까지 전 과정을 유기적으로 연결한 수요 확대 체계를 마련한다는 계획이다.

공사 박성혁 사장은 "외래관광객 3천만 명 조기 달성을 위해서는 방한 최대 시장인 중국에서의 선제 대응이 무엇보다 중요하다"라며, "트립닷컴, 징둥, 알리바바 등 주요 플랫폼과의 협력과 함께 크루즈, 항공사 등 방한 관광의 핵심 접점을 유기적으로 연결해 실질적인 방한 수요 확대와 지역관광 활성화로 이어가겠다"고 밝혔다.

jyyang@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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