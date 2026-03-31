교육부·평가원, 2027학년도 수능 안내자료 3종 공개

영역별 학습 방법·출제 방향 담아 수험생 준비 지원

Q&A 자료집 통해 일정·시간표·원서접수 정보 제공

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국교육과정평가원(평가원)은 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 준비하는 수험생과 교사를 지원하기 위한 안내자료 3종을 수능 홈페이지에 공개했다고 31일 밝혔다.

이번 안내자료는 수험생이 수능의 평가 목표와 출제 방향을 이해하고 고등학교 교육과정을 중심으로 각 영역의 내용을 효과적으로 학습할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 수험생과 학부모가 수능 준비 과정에서 가질 수 있는 궁금증을 해소하고 시험 준비에 실질적인 도움을 제공하는 목적도 있다.

교육부 전경. [사진=교육부]

'학습 방법 안내' 자료에는 수능 각 영역의 시험 성격과 평가 목표, 영역별 학습 방법이 담겼다. 국어, 수학, 영어, 한국사, 사회·과학·직업탐구, 제2외국어·한문 영역에서 평가하고자 하는 학습 요소를 제시하고 주요 개념과 원리에 대한 이해를 바탕으로 사고력 중심 학습이 이뤄질 수 있도록 예시 문항과 학습 방법도 함께 안내했다. 영역별 수능-EBS 연계 방식과 유형도 예시 문항과 함께 소개했다.

'이렇게 준비하세요' 자료는 2027학년도 수능의 주요 특징과 영역별 출제 방향, 출제 범위, 학습 방법 등을 요약해 담았다. 수험생이 수능 관련 핵심 정보를 한눈에 파악하고, 영역·과목 선택을 포함한 수능 준비 계획을 세우는 데 활용할 수 있도록 구성했다.

'Q&A 자료집'은 수험생과 학부모가 자주 묻는 질문을 중심으로 수능 출제 체제, 성적 및 점수 체제, 원서 접수, 시험 응시 관련 내용을 문답 형식으로 쉽게 설명했다. 부록에는 2027학년도 수능 주요 일정과 시험 시간표, 성적통지표 예시 등도 담겼다.

이번에 공개된 안내자료 3종은 평가원 수능 홈페이지에서 누구나 확인할 수 있다.

평가원은 수험생과 교사가 해당 자료를 활용해 수능의 평가 취지와 출제 방향을 이해하고, 학교 수업을 중심으로 학습을 준비하는 데 도움이 되길 기대하고 있다.

김문희 평가원장은 "이번 안내자료가 수험생들이 수능의 평가 방향을 이해하고 학교 수업을 중심으로 학습 계획을 세우는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

jane94@newspim.com