"여름철 법률비용부터 포트홀 손상까지"…삼성화재, 맞춤형 운전자보험 운영

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재 다이렉트는 여름 휴가철을 앞두고 안전한 장거리 운행을 위한 대책으로 운전자보험의 핵심 보장 내용과 가입 시 유의 사항을 19일 안내했다.

기상청 예보에 따르면 올여름은 평년 대비 높은 기온과 많은 강수량이 전망된다. 특히 국지성 집중호우에 따른 빗길 미끄러짐 사고나 도로 파임(포트홀) 현상으로 인한 돌발 사고 위험이 커지는 시기인 만큼, 운전자들의 선제적인 대비가 요구된다.

여름철에는 도로 환경 악화로 사고 발생률이 높아지므로 교통사고 처리 과정에서 발생하는 법률 비용과 차량 파손에 대한 보장 확인이 필수적이다. 삼성화재 다이렉트 운전자보험은 ▲형사합의금 ▲벌금 ▲변호사 선임 비용 등 필수 법률 비용을 비롯해 포트홀 사고 등 계절성 위험을 보장하는 특약을 운영하고 있다.

[사진=삼성화재]

'교통사고처리지원금' 특약은 사고 유형에 따라 최대 2억원까지 지원하며, 6주 미만 부상이나 중대법규위반 사고 시에는 최대 1000만원 한도로 보장한다. 아울러 주·정차 중 발생하는 비탑승 사고도 보장 범위에 포함되며, 약관 요건 충족 시 지원금이 선지급돼 사고 초기 비용 부담을 완화할 수 있다.

운전자 벌금 특약은 대인 최대 2000만원(어린이보호구역 사고 시 최대 3000만원), 대물 최대 500만원까지 담보한다. 변호사선임비용 특약은 심급별로 각 500만원씩 최대 1500만원(자기부담금 50%)을 보장하며, 사망이나 중상해 등 중대 사고는 경찰 조사 단계부터 보장이 개시된다.

도로 파손과 낙하물 등 여름철 돌발 위험에 특화된 담보도 존재한다. 고급 플랜 선택 시 '운전 중 돌발사고 수리비용지원금(연 1회)' 특약을 통해 포트홀 통과나 로드킬로 발생한 차량 손상 수리비를 보상받을 수 있다. 기존 삼성화재 자동차보험 가입자는 운전자보험 보장보험료의 5% 할인 혜택이 적용된다.

삼성화재 다이렉트 관계자는 "여름 휴가철은 장거리 이동이 집중돼 예상치 못한 사고 발생 가능성이 동반 상승한다"며 "운전자보험의 법률 비용 보장을 점검하고 포트홀과 같은 계절적 위험 요인에 미리 대비하는 것이 유효하다"고 전했다.

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