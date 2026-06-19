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"여름철 법률비용부터 포트홀 손상까지"…삼성화재, 맞춤형 운전자보험 운영

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  • 삼성화재 다이렉트는 19일 여름 휴가철 안전운전을 위해 운전자보험 보장내용과 가입 유의사항을 안내했다
  • 이 보험은 형사합의금·벌금·변호사비와 교통사고처리지원금 등 법률비용과 포트홀 등 계절성 위험 특약을 제공한다
  • 고급 플랜 선택 시 돌발사고 수리비 지원과 기존 자동차보험 가입자 운전자보험료 5% 할인 혜택이 적용된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재 다이렉트는 여름 휴가철을 앞두고 안전한 장거리 운행을 위한 대책으로 운전자보험의 핵심 보장 내용과 가입 시 유의 사항을 19일 안내했다.

기상청 예보에 따르면 올여름은 평년 대비 높은 기온과 많은 강수량이 전망된다. 특히 국지성 집중호우에 따른 빗길 미끄러짐 사고나 도로 파임(포트홀) 현상으로 인한 돌발 사고 위험이 커지는 시기인 만큼, 운전자들의 선제적인 대비가 요구된다.

여름철에는 도로 환경 악화로 사고 발생률이 높아지므로 교통사고 처리 과정에서 발생하는 법률 비용과 차량 파손에 대한 보장 확인이 필수적이다. 삼성화재 다이렉트 운전자보험은 ▲형사합의금 ▲벌금 ▲변호사 선임 비용 등 필수 법률 비용을 비롯해 포트홀 사고 등 계절성 위험을 보장하는 특약을 운영하고 있다.

[사진=삼성화재]

'교통사고처리지원금' 특약은 사고 유형에 따라 최대 2억원까지 지원하며, 6주 미만 부상이나 중대법규위반 사고 시에는 최대 1000만원 한도로 보장한다. 아울러 주·정차 중 발생하는 비탑승 사고도 보장 범위에 포함되며, 약관 요건 충족 시 지원금이 선지급돼 사고 초기 비용 부담을 완화할 수 있다.

운전자 벌금 특약은 대인 최대 2000만원(어린이보호구역 사고 시 최대 3000만원), 대물 최대 500만원까지 담보한다. 변호사선임비용 특약은 심급별로 각 500만원씩 최대 1500만원(자기부담금 50%)을 보장하며, 사망이나 중상해 등 중대 사고는 경찰 조사 단계부터 보장이 개시된다.

도로 파손과 낙하물 등 여름철 돌발 위험에 특화된 담보도 존재한다. 고급 플랜 선택 시 '운전 중 돌발사고 수리비용지원금(연 1회)' 특약을 통해 포트홀 통과나 로드킬로 발생한 차량 손상 수리비를 보상받을 수 있다. 기존 삼성화재 자동차보험 가입자는 운전자보험 보장보험료의 5% 할인 혜택이 적용된다.

삼성화재 다이렉트 관계자는 "여름 휴가철은 장거리 이동이 집중돼 예상치 못한 사고 발생 가능성이 동반 상승한다"며 "운전자보험의 법률 비용 보장을 점검하고 포트홀과 같은 계절적 위험 요인에 미리 대비하는 것이 유효하다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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