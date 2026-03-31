[신간] "AI, 제대로 알아야 제대로 쓴다"…'AI토피아'

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "AI가 세상을 지배한다", "모든 일자리가 사라질 것이다." 이 말들은 넘쳐나지만, 정작 AI를 제대로 설명해주는 목소리는 드물었다. KBS N이 국내 최초로 제작·방영 중인 'AI토피아'가 책으로 출간됐다.

신간 'AI토피아' 표지. [사진= 노르웨이숲]

지난해 8월 첫 방송을 시작한 'AI토피아'는 AI의 '명과 암'을 균형 있게 짚어야 유토피아 같은 미래를 만들 수 있다는 취지로 기획됐다. 대한민국 각 분야를 대표하는 AI 전문가 100인이 참여하는 이 방송은, 기술 낙관론과 기술 공포론 사이에서 갈피를 잡지 못하는 시청자들에게 나침반 역할을 해왔다는 평가를 받아왔다.

이번에 출간된 책은 방송에서 전문가들이 제시한 핵심 내용을 중심으로, 다양한 추가 정보를 더해 재구성한 본격 AI 해설서다.

산업·로봇·에이전틱 AI 같은 친숙한 주제는 물론, 이란 공습을 설계한 미국의 AI 군사정보 플랫폼 '메이븐 스마트 시스템'처럼 전쟁의 지휘관 역할로까지 확장된 AI의 현실을 폭넓게 다룬다. 기술의 첨단과 그 이면을 동시에 들여다보는 구성이다.

미국 퓨 리서치 센터 조사에 따르면, AI 전문가 대다수는 AI가 미래를 긍정적으로 바꿀 것이라 예측한 반면, 일반 대중은 오히려 부정적인 변화를 우려하는 것으로 나타났다. 전문가와 대중 사이의 이 인식 격차가 제작진이 이 책을 펴낸 이유다.

제작진은 "AI는 더 이상 낯선 기술이 아니라 우리 삶에 깊이 들어와 있는 현실"이라며 "독자들이 AI를 이해하고 활용하는 실질적인 출발점이 되기를 바란다"고 밝혔다.

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