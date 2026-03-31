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정국정 사천시장 예비후보 "현장 중심 행정으로 시민 삶 바꾸겠다"

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 오는 6·3 지방선거에서 사천시장 출사표를 던진 더불어민주당 정국정 예비후보가 시민 중심의 '현장 행정'을 기치로 내걸고 본격적인 행보를 이어가고 있다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 정국정 예비후보가 30일 사천시청 브리핑룸에서 시민 중심의 '현장 행정'을 기치로 내걸며 정책 공약을 발표하고 있다. 2026.03.30

정국정 예비후보는 30일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, "시민의 행복을 직접 챙기는 '현장 시장'이 되겠다"며 "행정의 속도와 실천력을 바탕으로 시민의 삶을 실질적으로 변화시키겠다"고 밝혔다.

그는 "사천시 사남면 병둔마을 출신으로 경북대학교 공대를 졸업한 뒤 LG그룹에서 10년 이상 근무하며 기업 경쟁력을 쌓았고, 이후 고향으로 돌아와 블루베리 농장을 운영해 왔다"고 설명했다. 그는 또 "이장과 주민자치회장 등을 역임하며 지역 공동체 활동에 참여해왔다"고 언급했다.

사천 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 정책 방향도 함께 제시했다.

그는 "태양광·풍력 등 신재생에너지 산업 육성과 겨울휴경지 활용 농업, 체험형 농어업 확대를 통해 농어민 소득 증대를 도모하겠다"며 "삼천포 낚시 특구 지정과 해상케이블카 이용료 및 숙박비 지원 정책을 통해 체류형 관광을 활성화하고, 지역 소상공인 매출 증대를 유도하겠다"고 말했다.

그러면서 "우주항공 산업과 연계한 일자리 창출과 항공산업대교 조기 완공, 도로망 확충 등을 통해 지역 경제 기반을 강화하겠다"는 구상도 내놨다. 빈집 리모델링을 통한 주거환경 개선과 '젊음의 거리' 조성 계획도 포함됐다.

정 예비후보는 사회적경제 활성화, 교통약자 이동권 확대, 대중교통 운영 개선, 사천공항 내 쇼핑시설 조성 등 생활 밀착형 정책도 제시했다.

문화·교육 분야에서는 스포츠파크 및 산책로 개선, 지역 축제 정비, 향토박물관 건립, 마을 기반 교육 프로그램 확대 등을 통해 시민 삶의 질을 높이겠다고 약속했다.

특히 주민 참여형 자치행정 구현을 위해 읍·면·동장 주민선택제 도입, 주민발안·주민투표 활성화, 타운미팅 정례화 등을 추진하겠다고 강조했다.

예산 운영과 관련해서는 "반복적인 보도블록 교체 등 비효율적 사업을 개선하고, 수의계약 기준 재정비와 주민 참여형 사업 검증 절차를 강화하겠다"고 말했다.

정 예비후보는 "정치는 결국 사람의 마음을 얻는 일"이라며 "기쁨과 어려움을 시민과 함께하는 시장이 되겠다"고 약속했다. 이어 "사천이 자부심이 되는 도시, 아이 키우기 좋은 도시, 일하고 살기 행복한 도시를 만들겠다"며 "낡은 관행을 과감히 혁신하고 정직한 행정으로 결과로 보답하겠다"고 목소리를 높였다.

m25322532@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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